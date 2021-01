Le sénateur de Virginie-Occidentale Joe Manchin est fermement opposé à un chèque de relance de 2000 $, a-t-il révélé vendredi. Manchin, un démocrate, a rompu avec d’autres législateurs de son parti en s’opposant aux projets d’une autre série de contrôles de relance une fois que le président élu Joe Biden entrera en fonction. Il a déclaré au Washington Post qu’il ne voyait pas comment les paiements directs aideraient à guérir l’économie dans son ensemble.

“Absolument pas. Non”, a déclaré Manchin lorsqu’on lui a demandé s’il soutenait l’appel pour un autre contrôle de relance plus important. “Faire vacciner les gens, c’est le travail numéro un. Comment l’argent que nous investissons maintenant va-t-il nous aider au mieux à retrouver des emplois et à embaucher des gens? Et je ne peux pas vous dire que l’envoi d’un autre chèque va le faire pour une personne qui a déjà un chèque. “

Si la prochaine série de contrôles de relance a lieu, ils devraient être ciblés sur ceux qui en ont besoin. https://t.co/MWvt9EHOBS – Sénateur Joe Manchin (@Sen_JoeManchin) 8 janvier 2021

Lorsque l’interview a été publiée, Manchin a ajouté sur Twitter: “Si la prochaine série de contrôles de relance est lancée, ils devraient être ciblés sur ceux qui en ont besoin.” Cela a suscité des répliques sournoises de nombreux critiques sur les médias sociaux, qui pensaient que Mandchin était largement sous -estimer combien d’Américains ont besoin d’une aide financière.

Mandchin est l’exception à une tendance croissante des démocrates à soutenir un autre contrôle de relance, plus important que les deux derniers. Maintenant que Biden prend ses fonctions et que le second tour des élections en Géorgie a donné aux démocrates la majorité au Sénat des États-Unis, le parti est ambitieux pour fournir des secours aux coronavirus plus rapidement et plus efficacement.

Mercredi, le futur chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré: “L’une des premières choses que je veux faire lorsque nos nouveaux sénateurs sont assis est de remettre les chèques de 2 000 $ aux familles américaines.”

Pourtant, la majorité du Sénat serait mince, donc un dissident comme Manchin pourrait rejeter l’ensemble du projet de loi. Plus tard vendredi, un porte-parole de Manchin s’est entretenu avec The Hill, suggérant que la position de Manchin n’est pas figée sur cette question.

“[Manchin] a également déclaré à plusieurs reprises que lorsque l’administration Biden entrera, elle pourra évaluer les besoins du peuple américain et soumettre des propositions au Congrès sur la meilleure façon de répondre à ces besoins “, a déclaré le représentant.” Le moment venu, le sénateur Manchin évaluera ces propositions. . Il a également indiqué clairement que la mise en œuvre de l’aide économique doit se concentrer sur ceux qui sont au chômage sans que ce soit leur faute. “

Le statut aberrant de Manchin peut être un signe de l’impasse à venir pour le 117e Congrès américain. Avec Biden, ils prennent leurs fonctions le mercredi 20 janvier 2021.