Sofia Vergara a rejoint une réunion de famille moderne samedi, mais la raison pour laquelle tout le monde parlait des photos de l’événement était son mari, Joe Manganiello. La star de Magic Mike XXL avait l’air presque méconnaissable. Non seulement le grand acteur portait un masque facial, mais il avait également une coiffure complètement nouvelle qui ajoutait environ un pouce à sa taille.

Manganiello, 43 ans, a été vu portant un mohawk blond décoloré, qu’aucun des adeptes de Vergara n’a vu auparavant. Manganiello n’a même pas montré la nouvelle coiffure sur sa propre page Instagram. “Je n’ai pas reconnu le gars à gauche”, a écrit un fan d’Instagram. “Qui est le blond à gauche?” a demandé une autre personne. “Qu’est-il arrivé à Joe ??” s’est demandé un autre fan, ajoutant trois emojis choqués.

La raison de la rencontre amicale de samedi était le 45e anniversaire de Jesse Tyler Ferguson. L’acteur, qui a joué Mitchell dans Modern Family, a rejoint Vergara avec les co-stars Julie Bowen et Sarah Hyland. “Célébrer mes 45 ans avec certains de mes amis préférés. [Bowen] tricoter Beckett un chapeau que je vais porter jusqu’à ce qu’il puisse y entrer et [Vergara] m’a donné une belle bougie en or qui a une forme tout à fait unique », a écrit Ferguson, ajoutant un emoji d’aubergine. Ferguson a partagé plus de photos de la nuit, y compris une photo de Manganiello sans masque, prouvant qu’il a au moins gardé sa barbiche grisonnante.

Manganiello et Vergara, 48 ans, se sont mariés en 2015. Après cinq ans ensemble, Manganiello a dit à PEOPLE que son instinct “était juste”, ajoutant que les deux étaient parfaits ensemble. “J’ai su assez rapidement que je pouvais lui faire confiance, et elle a su assez rapidement qu’elle pouvait me faire confiance”, a déclaré l’acteur au magazine. «Et nous sommes tous les deux le genre de personnes capables de faire passer l’autre avant nous-mêmes. J’étais capable de faire passer ses souhaits avant les miens, quels qu’ils soient, et elle était capable de faire de même. Une fois que vous l’avez , tu ne le lâches pas. “

Pendant la quarantaine, Manganiello a déclaré qu’il avait montré Vergara Mad Men pour la première fois. Il s’est également rendu compte qu’elle n’avait jamais vu les Sopranos, alors ils ont dû se gaver de ce spectacle également. “Ensuite, elle n’avait jamais vu The Sopranos et je me suis dit:” C’est le plus grand spectacle jamais réalisé qui a donné le coup d’envoi à tous les grands spectacles du câble. Cela a ouvert la voie. Vous devez les voir “”, se souvient Manganiello. «Alors j’ai à nouveau regardé Les Sopranos. Elle a trouvé ça génial.

Le prochain film de Manganiello est Archenemy, qui sortira en décembre. Il aurait également joué le méchant de DC Comics Deathstroke dans la mini-série Justice League de Zach Snyder pour HBO Max après avoir fait une apparition en tant que personnage du film 2017 Justice League. Quant à Vergara, elle a fini par jouer Gloria Delgado-Pritchett sur Modern Family plus tôt cette année. Elle a également été juge sur America’s Got Talent l’été dernier.