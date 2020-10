Joe Morgan, le légendaire joueur de deuxième but des Cincinnati Reds qui est membre du Baseball Hall of Fame, est décédé dimanche. Il avait 77 ans. Morgan est décédé à son domicile en Californie et souffrait de divers problèmes de santé ces dernières années, notamment une maladie nerveuse, une forme de polyneuropathie, selon ESPN.

“La famille Reds a le cœur brisé. Joe était un géant dans le jeu et était adoré par les fans de cette ville”, a déclaré le PDG des Reds, Bob Castellini, dans un communiqué. «Il avait une fidélité et un dévouement de longue date envers cette organisation qui s’étendait à notre équipe actuelle et au personnel du front office. En tant que pierre angulaire de l’une des plus grandes équipes de l’histoire du baseball, ses contributions à cette franchise vivront pour toujours. Coéquipiers de Red Machine. “

Morgan a passé la majorité de sa carrière avec les Red et les Houston Colt .45s / Astros. Il a fait ses débuts dans la Major League avec les .45 en 1963 et est resté dans la franchise jusqu’en 1971 (l’équipe est devenue les Astros en 1964). Houston a échangé Morgan aux Reds en novembre 1971, et c’est là qu’il est devenu une star. Morgan a fait partie de l’équipe All-Star avec les Reds de 1972 à 1979 et a aidé l’équipe à remporter des titres consécutifs de la Série mondiale en 1975 et 1976. Morgan a été l’une des principales raisons pour lesquelles l’équipe a remporté des titres consécutifs lorsqu’il a été nommé. MVP NL les deux saisons. En 1975, Morgan a enregistré une moyenne au bâton de .327 avec 27 doubles, six triples, 17 circuits et 94 points produits. Il avait de meilleurs chiffres en 1976, affichant une moyenne au bâton de .320 avec 30 doubles, cinq triples, 27 circuits et 111 points effectués.

Morgan est retourné aux Astros en 1980 en tant qu’agent libre. Il a ensuite joué pour les Giants de San Francisco pendant deux saisons avant de rejoindre les Phillies de Philadelphie en 1983. La dernière saison de Morgan était en 1984 avec les Oakland Athletics. Les plus jeunes fans de baseball connaissent peut-être Morgan pour son temps à ESPN car il était le principal analyste de baseball sur le Sunday Night Baseball d’ESPN de 1989 à 2010. Après avoir quitté ESPN, Morgan est devenu le conseiller principal des Reds auprès du président des opérations de baseball Walt Jocketty et du PDG Bob Castellini. Il a été intronisé au Temple de la renommée du baseball en 1990 et a remporté deux Sports Emmy Awards pour son travail à ESPN.