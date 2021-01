E

Le capitaine d’Angleterre Joe Root a accumulé un siècle brillant et le débutant Dan Lawrence s’est annoncé avec style alors que les touristes renforçaient leur emprise de fer lors du premier test contre le Sri Lanka.

Root est parti au thé le deuxième jour à Galle, invaincu le 168 non sorti, un record anglais sur l’île et en contrôle total des événements sur 320 pour quatre – une avance de 185.

Après avoir terminé la première journée dans une position puissante, à seulement huit points de retard sur 127 pour deux, le Yorkshireman s’est assuré que la domination de son équipe ne grandissait qu’avec une manche de style considérable et de substance quantifiable.

Le joueur de 30 ans avait passé l’intégralité de 2020 coincé sur 17 centaines de tests, mais avait fait avancer le décompte lors de son premier coup de la nouvelle année.

Revenant sur 66 pas du jour au lendemain, il a réaffirmé son statut de maître pratiquant contre la vrille, totalement sécurisé sur le pied arrière, constamment efficace sur le balayage et toujours prêt à combler les lacunes.

en relation

Lawrence, cependant, faisait un pas dans l’inconnu après être arrivé au pli dans la deuxième partie de la journée après la sortie anticipée de Jonny Bairstow pour 47.

Ce qui a suivi a été une carte de visite très impressionnante dans le cricket international, le joueur de 23 ans débordant de confiance et de personnalité avant de tomber pour 73 ans.

Sa première tentative au plus haut niveau l’a vu rester près de 150 balles, frapper six quatre et un beau six sur un large long-dessus – le tout sur un terrain sec, tournant à un monde de son Essex natal.

Les averses du matin ont retardé le départ de plus d’une heure et Bairstow se dirigeait bientôt directement vers le pavillon, donnant à Lasith Embuldeniya son troisième du match avec un aiguillon pour raviner.

Root avait survécu à une peur précoce de sa propre, en passant par un appel serré DRS pour lbw par Dilruwan Perera après seulement quelques balles. Cela avait été un bon début pour l’équipe de mise en service, qui n’avait pas pu imaginer à ce stade que Root et Lawrence les feraient attendre plus de 43 overs pour leur prochain succès, partageant un stand exceptionnel de 173 points en cours de route.

La seule vraie contribution de Lawrence sur le terrain avait été une prise perdue, mais s’il y avait des nerfs persistants, il les enfouissait profondément. Il était hors de propos dès son tout premier ballon, faisant un jogging pour un simple, et a rapidement frappé un tirage au sort complet pour quatre pour placer l’Angleterre en tête.

(Cricket du Sri Lanka)

Il était en double chiffres en un clin d’œil, utilisant bien ses pieds pour rencontrer le terrain et riant ouvertement quand il a été presque trompé par le googly de Wanindu Hasaranga.

Root tirait les ficelles à l’autre bout, marquant de manière constante mais pas dramatique, et semblait heureux de laisser à son jeune coéquipier la liberté de s’exprimer.

Après s’être aidé à franchir quelques limites de plus à travers le hors-jeu – démentant son nouveau surnom de “ Legside Larry ” – Lawrence a hissé Embuldeniya pour un steepling six sur large de longue date, tenant la pose pour une bonne mesure.

Il a même fait face à cinq balles de points dans la finale avant le déjeuner pour laisser son skipper sur 99 pas à l’intervalle. Root avait déjà attendu depuis décembre 2019 pour sa 18e tonne d’essai et 40 minutes de plus ne le concernaient pas, le single très important arrivant quelques balles après le redémarrage.

À juste titre, cela venait du coup de balayage qu’il chronométrait régulièrement. Quelques instants plus tard, il y avait de l’excitation sur le terrain – et de la part de l’entraîneur-chef Mickey Arthur sur le balcon sri-lankais – lorsqu’un balayage inversé de Root s’est retrouvé entre les mains d’une jambe courte, mais les rediffusions ont clairement montré un avantage dans le sol avant de revenir en arrière. hors du gant.

Lawrence, quant à lui, s’est assuré de convertir son brillant départ en quelque chose de tangible, en accumulant 50 avec un seul de sa 95e balle. De là, quelques fissures sont apparues, Kusal Mendis posant une prise au ravin et le gardien de guichet Niroshan Dickwella parant un bord d’orteil lorsque Lawrence a couru sur le sol pour un swing à l’air sauvage à Embuldeniya.

Il a finalement ganté Dilruwan sur une jambe courte après un soulèvement supplémentaire du nouveau ballon, mais il peut être à juste titre fier de son premier effort en Angleterre.

Root n’a montré aucun signe de relâchement, dépassant les 151 de Kevin Pietersen de 2012 pour remporter un nouveau record d’Angleterre, et continuant à prendre le dessus sur une attaque visiblement fatigante.