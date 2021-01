J

oe Root a admis sa joie de pouvoir diriger depuis le front avec un siècle dans le premier test d’une épopée en Angleterre en 2021, après avoir passé du temps à se tracasser à cause de son faible taux de conversion de 50 à 100.

Root attribue sa performance à «être un peu plus impitoyable, un peu plus têtu et faire confiance à ma défense un peu plus parfois» contre les effets. Cela lui a valu son 18e siècle d’essai et le premier depuis 2019 à Hamilton. Les deux derniers centaines de Roots sont survenus lorsque l’Angleterre ne pouvait plus gagner la série, il était donc ravi de marquer tôt cette fois.

«Je suis extrêmement heureux», a-t-il déclaré. «J’ai beaucoup parlé avant cette année, je pensais que c’était vraiment important d’aller là-bas et de le faire moi-même. Cela a semblé long à venir et je dois miser sur cela, vraiment faire en sorte que cela compte, le rendre aussi grand que possible et conduire cette première manche aussi haut que possible et faire tout ce que nous pouvons pour obtenir un score solide. signifie que nous ne battons qu’une seule fois.

“C’est un très bon début. Sans essayer de parcourir tous les clichés du livre, tout ce que c’est est un début pour le moment. Encore une fois, leurs premières manches ont montré exactement ce qui peut se passer ici: perdre très rapidement quelques guichets et tout d’un soudain, vous n’êtes pas aussi en position que vous auriez pu le penser. Il est vraiment important que nous restions impitoyables, nous profitons vraiment de ce début brillant que nous avons et obtenons ce gros score de première manche qui devrait nous permettre avoir quelque chose à jouer.

(Cricket du Sri Lanka)

«Je sentais que j’étais dans un très bon état d’esprit tout au long de ce match jusqu’à présent. Je vais essayer de faire avancer cela dans le reste de cette tournée d’hiver et au-delà. Je pense que les quelques centaines que j’ai déjà eues, même si elles sont il y a quelque temps, sont arrivées à la fin de la série. En avoir un au début d’un très long hiver est assez excitant et j’espère pouvoir faire avancer cela dans le reste des matchs.

Root a admis que son taux de conversion – il a 49 demi-siècles non convertis dans le test cricket – l’a troublé, et qu’il a «trop réfléchi» et «exagéré» la question.

«J’ai toujours été désespéré d’essayer de convertir ces années 50 en gros scores», a-t-il déclaré. “Mais en général, quand j’arrive à cent, je fais vraiment en sorte que ça compte. J’ai un assez bon record après 100 donc demain j’essaye d’en faire un autre vraiment gros et de faire avancer le match à partir de là. Je sentais que j’étais entré. un très bon état d’esprit tout au long de ce match jusqu’à présent.

«Depuis un an, deux ans, j’y ai beaucoup réfléchi. J’en ai trop fait dans mon esprit. Je l’ai fait monter et probablement à cause de cela, cela a été à mon détriment. J’ai donc essayé de me mettre dans un contexte individuel dans lequel chaque quilleur individuel et de ne pas essayer de penser à autre chose que de cocher un à un avec le gars à l’autre bout, en construisant un partenariat autant que possible. . »

Root a également été ravi des performances de Jonny Bairstow, qui a fait un 47 précieux sur un stand de 110 pour aider l’Angleterre à atteindre la parité, et de Dan Lawrence, qui a fait un 73 confiant.Bairstow faisait sa première apparition depuis 2019 et Lawrence à ses débuts, ils ajoutent la bienvenue à la profondeur à une équipe manquant Ben Stokes, Ollie Pope et Rory Burns.

“C’est un très bon endroit pour être”, a-t-il déclaré. “C’est quelque chose avec notre groupe de bowling: vous commencez à voir beaucoup de force et de profondeur dans un département de couture depuis environ un an et demi.

«C’est bien de voir maintenant cela avec la batte aussi, à la fois au premier rang et au milieu. Cela fera monter les standards du groupe tout le temps, cette compétition pour les places est probablement toujours le meilleur facteur de motivation pour continuer à s’améliorer et continuer à vouloir améliorer leur jeu.

“Plus cela peut arriver, mieux c’est, et ces deux gars ont certainement saisi leur chance dans ce match et ont montré à tout le monde qu’ils avaient le jeu pour le test de cricket.”