tout signe indique que 2021 sera une année déterminante dans la carrière et la vie de Joe Root. Il a 30 ans, l’équipe qu’il dirige a 18 tests l’année prochaine, dont des séries épiques en Inde et en Australie.

Eh bien, Root n’aurait pas pu rêver d’un meilleur départ. Hier, l’Angleterre a battu le Sri Lanka pour 135. Aujourd’hui, il a repris là où il s’était arrêté lors de la première journée, se dirigeant joyeusement vers le score le plus élevé jamais enregistré par l’Angleterre au Sri Lanka. Au moment où la pluie est revenue au thé, Root en avait 168, donnant à son équipe une avance de 185. Sur une surface qui tourne brusquement, Root a mis l’Angleterre aux commandes.

Pour couronner le tout, les deux partenariats importants que Root a partagés tout en forgeant cette position de force l’ont été avec des joueurs en marge de son équipe. D’abord, 114 avec Jonny Bairstow pour mettre l’Angleterre au bord de la parité, puis, encore plus agréablement, 173 avec le débutant Dan Lawrence. Avec Bairstow et Lawrence prouvant tous les deux leur qualité, l’Angleterre a une certaine concurrence pour les places dans son ordre au bâton lorsque Ben Stokes, Ollie Pope et Rory Burns reviendront en Inde le mois prochain.

C’était une arrivée frappante de Lawrence (à droite), un jeune de 23 ans de Chingford. Après que la pluie a retardé la procédure de 70 minutes, il s’est retrouvé tôt dans le pli, Bairstow étant bien pris dans un ravin très proche au large de Lasith Embuldeniya. À ce moment-là, Root avait survécu à une critique de lbw et il y avait beaucoup de tour sur le spectacle.

Lawrence a été le bénéficiaire de quelques bowling généreux du Sri Lanka, et il a fouetté un coup de fouet à travers les couvertures pour sa première frontière pour prendre l’Angleterre en tête. Au déjeuner, avec Root on 99, il était passé à 40, plein de sons sortants, de mouvements fluides du pied et de coups accrocheurs: des coupures à chaque fois que les fileurs tombaient à court et une série de balayages (dont l’un traversait la frontière) . Il devrait être très amusant à regarder dans les années à venir.

Lawrence a perdu un peu son chemin quand il est arrivé à 60. Il a été largué au ravin, puis Niroshan Dickwella a raté une chance de tomber. Finalement,

Dilruwan Perera a terminé une manche très prometteuse, Lawrence rattrapé en jambe courte par Kusal Mendis.

Lawrence est parti avec 73 à son nom, le même score que Root avait fait à ses débuts à Nagpur en 2012. Root a bien marché depuis, même si, ces dernières années, on a plutôt l’impression qu’il est devenu sous-estimé sur la scène mondiale et pris pour acquis. à la maison.

Il y a des raisons à cela: il a établi des normes exceptionnellement élevées dans sa jeunesse (il avait en moyenne 55 ans à 25 ans); il n’a pas réussi à convertir la cinquantaine en siècles (bien que cela ne fasse que souligner le taux remarquable qu’il fait 50); et, peut-être le plus significatif, il a eu du mal à rester dans le rare air occupé par Steve Smith, Virat Kohli et Kane Williamson.

Root est rarement la figure la plus populaire de la scène mondiale. À la maison, chaque Anglais pense pouvoir faire un meilleur travail. Beaucoup pensent qu’il n’est pas vraiment capitaine, mais aucune de ces personnes ne fait partie de son équipe. Et bien qu’il ait eu une course maigre en 2020, n’atteignant pas trois chiffres pour la première fois en une année civile entière, son équipe n’a pas perdu un match auquel il a joué.

(Cricket du Sri Lanka)

Ne vous y trompez pas, Root est déjà une grande Angleterre, avec beaucoup à ajouter. Quand la pluie est arrivée, il avait neuf moins de 8 000 essais. Dix Anglais en ont plus de 7 500, aucun en moyenne plus que ses 49, et tous les autres ont joué plus que ses 98 matches. Seulement quatre ont atteint 150 plus souvent. Il est également le meilleur buteur ODI d’Angleterre.

Ce fut un siècle de déclaration, caractérisé par sa superbe course entre les guichets et la manière dont il empêchait les Sri Lankais de s’installer; seulement huit des 94 premiers overs étaient des jeunes filles, et lui et Lawrence partageaient 67 singles dans leur stand.

Il a balayé sans relâche, envoyant toujours le ballon dans le sol (à une occasion, Sri Lanka pensait l’avoir attrapé à la jambe courte du gant, mais le ballon était au sol). En fait, c’était un single dinky balayé qui a emmené Root sans le vouloir à son siècle deux boules après le déjeuner, ce qui aurait pu avoir un goût un peu plus épicé alors qu’il n’était pas sorti.

Parfois, on a l’impression que Root doit être un peu plus gourmand avec la chauve-souris. Alors qu’il entre dans la trentaine, il a vraiment l’air très affamé.