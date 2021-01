UNE

s il a parlé à la suite d’une belle victoire à Galle, il n’y avait aucun sens que Joe Root se laissait emporter. Il sait que l’Angleterre n’est que dans les contreforts de l’aventure asiatique épique qui ouvre une année qui pourrait définir les carrières.

Le message consistait à instaurer tranquillement la confiance pour de plus grands défis à venir et à reconnaître que l’Angleterre était loin d’être parfaite. Ils avaient assez d’avance à la mi-temps pour survivre à une riposte animée qui a donné à une jeune équipe une leçon sur la difficulté des choses dans le sous-continent, mais il y a encore beaucoup de place à l’amélioration.

Leurs filateurs, Jack Leach et Dom Bess, doivent poursuivre le développement montré hier. Leurs ouvreurs, Dom Sibley et Zak Crawley, doivent s’adapter rapidement aux conditions. Et ils ont besoin d’attrapeurs rapprochés plus naturels, car les chances ne peuvent être manquées.

Mais il s’agissait de la quatrième victoire consécutive de l’Angleterre à l’étranger, ce qu’elle n’avait pas réussi depuis 1957, et celle-ci a également été réalisée à la dure. Ils n’ont pas gagné outre-mer après avoir battu deuxième depuis cinq ans, depuis Johannesburg en 2016, où ils en poursuivaient également 74.

C’était une victoire qui montrait les options croissantes de l’Angleterre à l’étranger et la profondeur de son équipe, malgré le fait qu’elle n’avait plus de sept joueurs.

Il y avait de petites choses: leur groupe varié de sertisseurs assurant le contrôle et jouant avec des guichets importants, que la balle soit neuve ou non; les filateurs trouvent un moyen de partager 14 guichets tout en localisant leur rainure après de longues mises à pied. Jos Buttler produit une belle performance derrière les souches.

Les performances les plus encourageantes ont été les performances de la salle des machines au bâton: Root et les hommes qui lui ont fourni le plus de soutien en première manche, ont ensuite terminé le travail dans le deuxième, Jonny Bairstow et Dan Lawrence. Leurs partenariats pour les troisième et quatrième guichets ont propulsé l’Angleterre à 400 premières manches pour la quatrième fois lors de leurs six derniers tests à l’étranger, ce qu’ils n’avaient fait qu’une seule fois en près de trois ans auparavant.

La performance de Root vient après une période de repos et d’introspection alors qu’il entre dans la trentaine, la préparation parfaite pour sa plus grande année. Un rappel des qualités de Bairstow et l’arrivée impressionnante de Lawrence sont des pièces vitales du puzzle. Avec le retour de Ben Stokes, Rory Burns et Ollie Pope, on a l’impression que l’Angleterre a une grande concurrence pour se classer dans son top six.

Avec un test important à Galle, les signes suggèrent que l’Angleterre doit faire face à des débats de sélection intéressants à son arrivée en Inde. Stokes est une donnée, tandis que Pope pourrait être un batteur générationnel et aider à ce rapprochement. S’il y a un problème, c’est que seuls deux joueurs, Sibley et Burns, s’ouvrent de préférence, et ils se trouvent être statistiquement et stylistiquement les moins à l’aise contre les effets.

Avant que cela ne pose problème, l’Angleterre a une série à conclure. Gagnez, et l’année de l’Angleterre se déroulera sur un flyer.