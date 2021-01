J

oe Root a déjeuné le 99, pas sorti car l’Angleterre a profité d’un deuxième matin raccourci pour renforcer sa position de force lors du premier test contre le Sri Lanka.

L’Angleterre n’a perdu que Jonny Bairstow, qui n’a pas ajouté à son 43e nuit, dans une séance qui a été retardée par la pluie.

Mais Root et le débutant Dan Lawrence ont mis en place un stand ininterrompu divertissant de 75 pour prendre l’Angleterre en tête et les mettre en charge du Test. Au déjeuner, leur avance était de 71 avec sept guichets de première manche en main.

La bruine – inhabituelle à Galle, où la pluie est normalement plus forte – a vu le début du jeu retardé de 70 minutes jusqu’à 11h10 heure locale et a vu deux dépassements perdus de la journée.

Deux balles dans la journée, le balayage Root a survécu à une critique de Dilruwan Perera. C’était un rasage de près; il était loin et sauvé par l’appel de l’arbitre de ne pas sortir. À la fin de la fin, Root en avait conduit quatre sur le sol et l’Angleterre était en route.

(

Kusal Mendis prend une capture pour renvoyer Jonny Bairstow.

/ Cricket du Sri Lanka)

À l’autre bout, Lasith Embuldeniya a frappé avec sa deuxième balle de la journée pour éliminer Bairstow. Après avoir enfilé le 114 avec Root, il se précipita en avant et fut bien rattrapé par le ravin, très près. On ne savait pas vraiment pourquoi la prise devait être envoyée à l’étage.

Lawrence a immédiatement regardé à l’aise, et sa première limite de test – une couverture pour un tirage au sort complet – a pris l’Angleterre en tête. Il est parti et a bien utilisé ses pieds, et a rapidement déployé une gamme de traits attrayants, y compris des limites bien coupées et un spectaculaire balayage six au-dessus du coin de la vache, pour lequel il a tenu la pose.

Root était généralement occupé, se glissant dans le flux de glissement de Lawrence, ramassant des célibataires et occasionnellement des limites. Il en a balayé trois en finale avant le déjeuner, le faisant passer à 99, mais n’a pas pu se remettre en grève.

L’Angleterre profite d’un beau test. Le premier jour, ils ont joué au Sri Lanka, qui était pauvre, pour 135. Le terrain tourne déjà somptueusement.