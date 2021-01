J

oe Wicks est censé être l’homme qui vous fait vous sentir mieux. Il a été le héros du premier verrouillage, obligeant plus de 22 millions d’enfants (et leurs parents) à suivre ses cours d’éducation physique chaque jour, stimulant l’humeur un burpee à la fois et soulevant un demi-million de livres pour le NHS. Il est donc désorientant de trouver cet homme dont je me suis appuyé au printemps sur la nature pure et bonne, un peu dégonflé lorsque j’appelle FaceTime. Il m’accueille avec un bâillement.

«Vous pouvez voir à quel point je suis fatigué», dit-il en se frottant les yeux. «J’ai eu un sommeil interrompu la nuit dernière parce que bébé Marley fait ses dents alors je le ressens aujourd’hui. Dans son t-shirt bleu ample, Wicks, 34 ans, a toujours l’air mieux que la plupart d’entre nous, même après huit heures de sommeil; avec des boucles brunes ébouriffées, des bras toniques et bronzés et des dents parfaites – comme un membre d’un boyband des années 90 – mais il a l’air épuisé, une ombre de son moi bouillant habituel. N’importe qui d’autre aurait pris un jour de congé, mais ce n’est pas la façon dont Wicks. Il a des séances d’entraînement à enregistrer. PE avec Joe est de retour pour prendre l’avantage sur le lockdown 2.0. Cette fois, comme les écoles sont toujours ouvertes, il limite ses cours d’EP à trois séances d’entraînement préenregistrées de 15 minutes par semaine.

Wicks a une formidable éthique de travail. Il n’a pris que huit jours de congé cette année – chaque minute libre est consacrée soit à filmer de nouvelles routines d’exercices, soit à travailler sur son application de fitness («Je veux trouver des entraîneurs plus diversifiées et plus féminines pour faire des cours») ou à écrire des recettes. Il est un auteur prolifique de livres de cuisine, son 10ème, 30 Day Kick Start Plan, sort ce mois-ci et Lean in 15 est le livre diététique le plus vendu de tous les temps. «J’ai du mal à avoir des jours de repos», dit-il. “Je veux faire quelque chose.” Le plus grand changement dans ces entraînements, cependant, est qu’ils sont filmés dans son gymnase à domicile.

Wicks, sa femme Rosie, une ancienne mannequin glamour, et leurs deux enfants, ont quitté leur maison de 1 million de livres à Richmond en août parce que, dit-il, «nous avions besoin de plus d’intimité». Il a fait visiter à ses abonnés Instagram une visite de son nouveau lieu, avec «un jardin dont je rêvais». Mais le déménagement n’était pas entièrement volontaire.

«Nous vivions sur une route principale à Richmond et les fans frappaient à la porte, m’apportaient des lettres ou des pots de marmelade ou de gin», dit-il. «C’était sympa, mais sortir avec Indie, ma fille, et les avoir ou les paparazzi là-bas était bizarre. Je n’ai pas eu ce genre d’attention auparavant et si je suis sur une trajectoire où je deviens un peu plus connu, j’ai besoin de plus d’intimité. Il ajoute, d’une voix triste, «Richmond et la salle où j’ai fait du PE avec Joe me manquent. J’ai besoin de déballer mes guitares. »

Penser à la confidentialité est un changement pour Wicks, qui est une personne naturellement ouverte et reconnaissante envers chaque nouveau spectateur faisant ses séances d’entraînement, en les accueillant avec des acclamations à l’écran. Il s’est fait un nom sur Instagram, où il compte 3,8 millions d’adeptes et un ton amical et accessible, partageant des photos de sa famille photogénique, de ses propres angoisses corporelles et de son histoire – il a grandi dans un domaine municipal d’Epsom et son père était accro à l’héroïne dès le plus jeune âge. Son instinct est encore à partager mais il essaie d’avoir une approche plus réfléchie.

«J’ai regardé le documentaire The Social Dilemma et cela m’a ouvert les yeux», dit-il. «Maintenant, j’ai une nouvelle règle, de 17h à 19h30, je laisse mon téléphone en bas pour pouvoir faire le dîner, l’heure du bain et l’heure du conte sans me laisser distraire. Je suis tellement attaché à mon appareil que je voulais reprendre mon temps. Maintenant je me sens plus présent.

Depuis le premier verrouillage, Wicks pratique la méditation guidée plusieurs fois par semaine avec l’application Headspace. «Cela m’aide à rester calme et présent», dit-il. «Avant cela, je commençais à m’apitoyer sur moi-même, mais j’ai changé de perspective et cela m’a permis de rester un peu plus positive. J’ai accepté le verrouillage et le fait que je suis impuissant, je ne m’inquiète pas de toutes les choses que je ne peux pas faire et des vacances que j’aurais aimé avoir, j’essaie juste de me concentrer sur aujourd’hui.

Les nouveaux entraînements sont conçus pour garder le moral plutôt que pour brûler les graisses. «Même si les écoles ne ferment pas, j’ai le sentiment que les parents et les adultes en ont besoin pour leur santé mentale.» Il les garde au frais en «variant le timing» et son poignet, qui a été blessé en lock-out, va mieux, donc il peut refaire des burpees.

Wicks a besoin de toute l’énergie qu’il peut obtenir. Demain, il doit faire face à un test d’endurance sérieux – il fait un défi de remise en forme de 24 heures pour les enfants dans le besoin, s’exerçant sans arrêt avec seulement cinq minutes de pauses toutes les heures «pour faire pipi et manger. J’ai demandé des tas de bons sandwichs, gâteaux et biscuits, je mangerai tout ce qui m’est fourré au visage. Je ne pense pas avoir fait une nuit blanche auparavant, peut-être une ou deux fois quand je suis allé en boîte mais jamais sobre ». Est-il nerveux? «Ça va être nul», déclare-t-il. «Je ne suis pas nerveux mais je sais que je me sentirai malheureux. Quand l’argent arrivera, je me sentirai mieux. Cela fait du bien d’aider les autres. Les enfants dans le besoin auront du mal cette année. »

Même les cyniques peuvent voir qu’il semble y avoir un réel désir de faire de bonnes mèches de conduite. «Ma plus grande réussite dans ma tête est PE avec Joe», dit-il. “Ce n’est pas le MBE, les revenus ou les ventes de livres.” De la part de quelqu’un d’autre, cela peut sembler une humble vantardise, mais Wicks ne fait pas cela. «Quand j’aide les gens, je suis le plus énergique et le plus heureux. Je ne veux pas que les gens pensent que je le fais pour l’argent ou les abonnés. La valeur nette estimée de Wick est de 14,5 millions de livres sterling mais, dit-il, «je ne dépense pas, à part ma moto.»

Lorsque Marcus Rashford a parlé de repas scolaires gratuits, cela a sonné avec Wicks, qui vient également d’une famille qui n’avait pas beaucoup d’argent, et qui utilise maintenant sa plate-forme pour faire un changement positif, sans attendre personne des chaînes officielles. «J’étais l’un de ces enfants qui recevaient des repas scolaires gratuits», dit-il. «C’est ce sur quoi nous nous sommes appuyés. Le gouvernement aurait dû tout de suite distribuer gratuitement des repas scolaires. Je ne comprends pas pourquoi ils ne l’ont pas fait. Ils ne pensent pas aux effets à long terme. » «Quand j’étais plus jeune, les repas étaient de la folie. Nous ne mangions pas ensemble, nous prenions des sandwichs. Ma mère préparait un peu de la nourriture mais c’était des choses comme des crêpes croustillantes, elle ne savait pas cuisiner.

Sa mère, Raquela, a quitté la maison à 15 ans et a rencontré son père dans un squat. Elle a eu son frère Nikki à 17 ans et Joe à 19 ans. Ils ont tous une bonne relation maintenant. Son père est propre et a couru le marathon de Londres l’année dernière. Sa mère a fait du PE avec Joe tous les jours en lock-out, son père regarde et applaudit mais préfère courir, Nikki est responsable du contenu de Wicks (et lit les cris dans les vidéos) et le petit frère George vient de commencer à faire les entraînements.

«Je n’ai pas honte de l’histoire de mon père», dit Wicks. «Il a lutté contre la toxicomanie toute sa vie, mais aujourd’hui, il est propre, il est sobre et nous avons une excellente relation. Nous avons fait un voyage en moto en Écosse en été, ce qui était l’un de ses rêves. C’est bien d’avoir quelque chose de commun en commun comme les vélos dont nous avons tous beaucoup de plaisir.

L’EP était la seule leçon que Wicks a appréciée à l’école et quand nous en parlons, il semble se réveiller et ressembler davantage aux Joe Wicks que nous connaissons sur YouTube. «C’était la seule leçon dans laquelle je voulais être, je rassemblais tout le monde pour commencer. Dans d’autres cours, j’étais distrait et perturbateur, mais avec l’EP, je n’ai jamais voulu que cela se termine. Je voulais être professeur d’éducation physique, c’est donc incroyable que je le fasse maintenant.

L’attitude de Wicks envers son corps a changé. «Quand j’étais plus jeune, je faisais de l’exercice pour bien paraître, j’étais un adolescent maigre, je voulais être plus grand mais maintenant je fais de l’exercice pour me sentir bien, cela signifie que je me réveille plus heureux. Il encourage Rosie à s’entraîner, “elle préfère les poids au cardio, je lui proposerai de m’occuper des enfants et lui dirai de faire un peu de Peloton pour qu’elle se sente mieux”.

Plus largement, il souhaiterait que le Gouvernement prenne plus au sérieux la condition physique, la nutrition et la santé mentale des enfants. «Il faut plus d’accent. J’ai fait de l’éducation physique avec Joe, mais je ne peux pas le faire éternellement, le gouvernement doit soutenir davantage le travail dans le domaine de la santé et de la nutrition, en le finançant. Travaillerait-il avec le gouvernement? «Ce serait trop décourageant. Je ne veux pas être un militant et que les choses ne se passent pas, je préfère faire des choses aujourd’hui qui ont un impact. Pour moi, PE avec Joe a eu un impact. Je n’ai pas le sentiment d’avoir besoin du gouvernement pour faire ça, je suis entré dans toutes les écoles et maisons du Royaume-Uni.

Sa nouvelle application fait partie de cette mission. «Je veux essayer de trouver d’autres formateurs pour cela», dit-il. «Tout est sur moi pour le moment, donc c’est assez fatiguant. Je veux créer l’application pour qu’elle puisse vivre au-delà de moi. »

Je soutiendrai Wicks alors qu’il se lance dans son défi de 24 heures. Même dans son état de santé actuel, qui a désespérément besoin de sommeil, il fait partie de ces rares humains qui rendent le monde meilleur. J’espère qu’il aura bientôt un repos bien mérité.

Vous pouvez regarder le défi de 24 heures de Joe Wicks sur BBC iPlayer et faire un don ici.