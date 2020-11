J

oe Wicks a annoncé qu’il garderait la nation en forme tout au long de Lockdown 2.0 avec plus d’entraînements en ligne gratuits.

L’instructeur de conditionnement physique a confirmé dans un message sur Instagram qu’il offrirait des sessions «Réveillez-vous avec Joe» trois fois par semaine.

«J’ai promis que si nous retournions en lock-out, je serais là pour vous aider à passer à travers et je m’engage maintenant à filmer et à partager 3 nouvelles séances d’entraînement par semaine jusqu’à ce que le verrouillage soit terminé,» a-t-il écrit.

Les sessions débuteront le lundi 9 novembre et seront diffusées les lundis, mercredis et vendredis à 6h du matin sur sa chaîne YouTube.

Contrairement à ses séances en direct de 30 minutes «PE avec Joe» à 9 h 00 la première fois, ce seront de courtes séances d’entraînement préenregistrées (15 minutes) «stimulant l’énergie et l’humeur pour vous aider à rester en forme et à trouver de la positivité, de l’énergie et santé mentale.”

Il dit: «J’en ai autant besoin que vous. Notre santé mentale souffre, mais nous pouvons traverser ce confinement ensemble et en sortir plus forts physiquement et mentalement [sic]. “

En mars, Joe a déclaré qu’il allait devenir «le professeur d’éducation physique du pays» – ses explosions quotidiennes de HIIT sont devenues virales et sont devenues une bouée de sauvetage pour beaucoup de gens qui restent à la maison.

Les séances d’entraînement ont permis de collecter 580000 £ pour le NHS, après avoir fait don de tous les revenus publicitaires des sessions.

