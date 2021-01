Peu de temps avant que nous parlions, il publie une vidéo sur Instagram dans laquelle il fond en larmes en réaction aux dernières nouvelles de verrouillage. “ Quand il s’agit de ces annonces, de ces moments difficiles avec Boris, ils me font tomber ”, soupire-t-il, notre appel Zoom le montrant assis (inhabituel) dans sa cuisine aérée à Surrey, jouant avec un peeling satsuma (sur la marque saine collation dûment notée).

«Vous devez comprendre la façon dont je vis ma vie – je travaille constamment, je filme, je réponds aux DM, je donne de l’amour et de l’énergie aux gens. Je suis tellement distrait par le travail et le temps passé avec ma femme et mes enfants que je ne m’arrête pas pour ressentir quoi que ce soit. Mais quand je regarde ces annonces, j’ai un moment de: “Wow, cela affecte vraiment les gens.” Et c’est là que je suis ému. ”

Alors que le troisième verrouillage a frappé et que les écoles ont fermé leurs portes, Berocca humaine de 35 ans – bruyamment effervescente et garantie de vous dynamiser même si vous ne l’aimez pas à l’époque – a rapidement rétabli ses entraînements en direct à 9h PE avec Joe YouTube, conçus pour apporter une structure bienvenue et une explosion d’activité aux horreurs quotidiennes de l’enseignement à domicile. Mais ce retour ne faisait pas partie de son calendrier pour 2021 – a-t-il gémi quand il a appris que les écoles fermaient à nouveau?

«Je ne me sens pas obligé de le faire. Je veux le faire », insiste-t-il. «C’est une responsabilité plutôt qu’une pression. Je suis la seule personne au Royaume-Uni à pouvoir le faire à grande échelle, je suis la seule personne à pouvoir inspirer ces enfants à bouger. Je veux dire, ça va être physiquement fatiguant et émotionnellement épuisant pour moi. Il y a des jours où je ne suis pas d’humeur mais je me présente toujours, je fais toujours l’entraînement et je me sens vraiment mieux après.

Wicks, célèbre, est apparu chaque jour d’école de mars à juillet de l’année dernière, accumulant 80 millions de vues et gagnant 580000 £ de revenus publicitaires sur YouTube (qu’il a fait don à des organismes de bienfaisance du NHS), devenant un MBE pour ses problèmes et évoluant d’un Influenceur de fitness célèbre sur Instagram et auteur de livres de cuisine sans doute la célébrité préférée de la Grande-Bretagne. En ce moment, cependant, il est «épuisé» et «tiré dans toutes les directions». Sa nouvelle application Body Coach signifie qu’il organise des bootcamps de fitness en direct cinq fois par semaine (il fait chaque entraînement lui-même), avec les séances de 9h des enfants désormais intégrées, bien que réduites à trois jours par semaine plus gérables. Sa charge de travail, dit-il, n’a jamais été aussi importante. Il passe également trois heures par jour à envoyer des notes vocales encourageantes à des inconnus qui le contactent sur les réseaux sociaux pour dire qu’ils sont aux prises avec le verrouillage. «C’est épuisant sur le plan émotionnel, mais en même temps, c’est une interaction positive, qui me comble», dit-il.

Lui et sa femme Rosie, 30 ans, ancienne mannequin glamour et mère de leurs enfants Indie, deux ans, et Marley, une, se couchent actuellement à 20h30 – «C’est ennuyeux mais tu te sens tellement mieux. Il rêve d’une époque où les vacances sont autorisées (ne sommes-nous pas tous, Joe). «J’ai besoin d’éteindre mon téléphone pendant une semaine et de l’éteindre complètement», dit-il. En tant qu’entraîneur personnel expérimenté, il doit être conscient de l’importance des jours de repos? «J’adorerais une journée de repos! hurle-t-il. «Avez-vous des jours libres que je pourrais avoir, s’il vous plaît?

Wicks ressent une profonde empathie avec les enfants de la nation, une fois de plus coupés de leurs écoles, amis et activités normales. Le verrouillage aurait été un cauchemar pour lui quand il était enfant, dit-il, grandissant dans une maison chaotique à Epsom, dans le Surrey. Son père couvreur, Gary, était héroïnomane et allait et venait en cure de désintoxication, laissant sa mère, Raquela, qui avait son frère Nikki quand elle avait 17 ans et Joe quand elle avait 19 ans, pour les élever seule. «Quand j’étais vraiment petit, nous avions un appartement d’une chambre, puis plus tard, nous en avions un plus grand, mais nous étions toujours dans une maison du conseil. C’était difficile d’avoir une petite loge à l’adolescence, il n’y avait pas d’espace pour respirer. C’était une maison où il y avait beaucoup de cris, c’était vraiment intense. Et j’étais super hyperactif, j’avais besoin d’être à l’extérieur ou à l’école pour faire de l’éducation physique.

Il s’inquiète de l’état de notre santé mentale collective pendant ces mois sombres. «Après avoir pleuré sur Instagram, j’ai reçu des milliers de messages de personnes disant:« Je ressens la même chose. » J’ai réalisé que tout le monde traverse une période difficile. Les gens sont à un point bas et cela va empirer si nous ne le réglons pas. La façon de faire est double, pense-t-il: faire de l’exercice régulièrement et communiquer correctement ce que vous ressentez. «Avoir un cri et un gémissement est important. Parce que parfois vous avez juste besoin de le dire à haute voix et vous vous sentez mieux. Il ne s’agit pas simplement de demander à quelqu’un: «Comment ça va?», Ils disent «Je vais bien» et vous en restez là. Vous devez demander à nouveau: «Comment allez-vous vraiment? Comment va ta santé mentale? » et puis les gens s’ouvrent vraiment. Je vais beaucoup parler de santé mentale cette année.

(

Joe Wicks filme PE avec Joe pendant un verrouillage

)

A-t-il l’impression que le gouvernement fait les choses correctement sur ce front? «Je ne veux critiquer personne parce qu’il est si difficile de prendre des décisions en ce moment», dit-il. «Mais j’espère que nous pourrons tous porter notre attention sur la santé mentale: le gouvernement, les écoles, les dirigeants d’entreprises.

Travailler avec le gouvernement semble la prochaine étape naturelle, mais après s’être entretenu avec Jamie Oliver, qui a déjà fait cela avec les repas scolaires, il a décidé de ne pas le faire. “ Je ne voudrais pas être dans une situation où j’avais des idées, mais les choses n’ont pas été poussées à travers la ligne. J’ai parlé à Jamie et il a dit que cela pouvait arriver. Ces campagnes mettent parfois des années à prendre effet, alors qu’avec ce que je fais au quotidien, j’obtiens des retours instantanés et j’ai un impact instantané. Cela me motive vraiment. Si j’étais repoussé, j’aurais du mal à être M. Positive », dit-il. «Mais qui sait ce que l’avenir nous réserve?

On pourrait faire valoir que Wicks et Marcus Rashford, l’attaquant de Manchester United et le militant des repas scolaires gratuits, ont fait plus pour la santé et le bien-être des enfants pendant la crise que les responsables. Cela revient à l’empathie – en raison de leurs antécédents, les deux hommes ont une compréhension claire de la dure réalité de la vie de nombreux enfants en ce moment. “ Ce que Rashford a fait était incroyable – il a littéralement amené le gouvernement à changer d’avis. Et j’ai fait ma part », dit Wicks.

«Mais je ne veux pas dire que j’ai fait plus que le gouvernement. Il n’a pas rencontré Rashford, mais lui a envoyé un tweet de félicitations lorsqu’ils ont tous deux été nommés MBE à l’occasion de l’anniversaire de la reine en octobre. «C’est merveilleux que nous ayons tous les deux eu un impact. Mais pour moi, le MBE est la cerise sur le gâteau tandis que les 80 millions de vues sur YouTube sont là où l’impact a été et c’est ce dont je suis fier.

(

Joe Wicks mène une tentative de battre le record du monde Guinness du plus grand entraînement HIIT

/ Alamy Banque D’Images

La famille Wicks a déménagé de Richmond pour l’enclave verdoyante de Virginia Water l’été dernier, où il y a moins de papilles en attente. Cependant, il peut rarement se promener sans qu’un enfant qui passe crie: «C’est Joe! Habitué à partager tous les aspects de sa vie sur les réseaux sociaux, il se dit à l’aise avec ce niveau de renommée. «Vous êtes toujours allumé», dit-il. «Vous devez toujours dire« Salut », pour prendre un selfie s’ils en veulent un. Je ne dirais jamais, jamais non. Je ne pouvais pas le faire. Cela prend 10 secondes. Je dois me rappeler que je suis à la télévision depuis des mois, ils connaissent ma femme, Indie et Marley. Je ne pourrais pas le supporter si quelqu’un s’éloignait en disant: “Quel méchant gars, il n’aurait pas de photo avec mes enfants.” Non. Jamais.’

Une année de lock-out a mis la pression sur de nombreux mariages mais les choses restent, enfin, roses avec Rosie. Parce qu’il a toujours travaillé à la maison, rien n’a beaucoup changé: «Nous avons toujours passé chaque minute ensemble. Le couple se détend sur l’étrange G&T tout en préparant le dîner mais, conscient des problèmes de dépendance dans sa lignée paternelle, Wicks n’a jamais été trop coincé pour boire. “ Le père de mon père était alcoolique, puis mon père était toxicomane, mais cela ne m’a pas été transmis dans ce sens. J’ai peut-être une personnalité addictive avec mon travail et ma forme physique, mais c’est une chose positive à mes yeux. J’avais l’habitude de penser, je ne veux pas fumer de l’herbe parce qu’imagine si j’aime vraiment ça et que je veux prendre des drogues dures? Je n’ai pas bu pour la première fois avant mes 17 ans. J’ai vu à quel point c’était destructeur.

Il est maintenant proche de son père et ils courent parfois ensemble. «Il a encore des jours de repos et souffre de mauvaise humeur en hiver. Mais il est actif, il fait beaucoup plus de jogging maintenant. La dépendance n’a cependant jamais disparu. Il fait ses réunions NA et c’est une chose en cours.

Il est facile de retirer le mickey de Joe Wicks. Il peut être un peu idiot: il me dit sincèrement qu’il vient de découvrir le concept de bien-être de se promener, comme s’il était tombé sur le Saint Graal. Il n’hésite pas à énumérer ses réalisations et c’est un marketing infatigable, ne manquant jamais une occasion de recruter un nouveau parieur. Mais ce sont des problèmes mineurs. Le monde est, tout simplement, un meilleur endroit avec lui.

Il endure beaucoup de sniping en ligne. «Les gens ont une vision trompeuse de la célébrité, de la renommée et du succès», dit-il. «Ils pensent que si vous avez plus d’argent et une maison plus grande, vous serez beaucoup plus heureux. Bien sûr, ces choses facilitent la vie. Mais je me sens comme tout le monde en ce moment. Je n’ai pas vu ma mère, mon père ou mes frères depuis des lustres et ils me manquent. Et vous ne pouvez pas contester son éthique de travail – il a parcouru un long chemin depuis la distribution de dépliants à l’extérieur de la gare de Richmond pour des bootcamps qui n’ont attiré aucun participant. Qu’est-ce qui le distingue des milliers d’autres influenceurs du fitness? «Mon acharnement. Je travaille plus que quiconque que je connais.

Plus tard cette année, Wicks prévoit de lancer l’application The Body Coach aux États-Unis et en Australie. On rapporte qu’il lui a déjà rapporté 9 millions de livres sterling, bien qu’il insiste sur le fait que ce chiffre est “ surestimé ”. Il travaille sur une série de livres d’images pour enfants, conformément à son nouveau contrat de huit livres avec HarperCollins. Et maintenant, il a un rendez-vous à 9 heures tous les lundis, mercredis et vendredis avec des millions d’enfants pour qui sait combien de temps. Il donne de l’espoir et de la routine quand ils sont rares, avec le plus simple des messages.

‘L’année dernière [working out] était facultatif mais cette année, c’est essentiel », dit-il. «Restez constamment actif pour rester au top de votre santé mentale. Je m’en fiche si vous avez des enfants ou si vous n’en avez pas, impliquez-vous et amusez-vous.

PE With Joe est en direct à 9h les lundis, mercredis et vendredis sur The Body Coach TV sur YouTube