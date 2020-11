Maitland-Niles et Saka, comme Willock, sont passés par l’académie d’Arsenal Hale End et ils ont suffisamment impressionné cette saison pour être appelés par le patron des Three Lions, Gareth Southgate.

Willock est un ami proche du couple, les connaissant depuis son plus jeune âge, et leur ascension lui a fait rêver de réaliser des choses similaires.

«Je veux dire, tout d’abord, ce sont des amis pour moi», a déclaré Willock. «Je suis donc tellement heureux pour eux et je leur tire mon chapeau.

«J’ai aussi grandi avec eux à l’académie. Pour eux, rejoindre la première équipe avec l’Angleterre est une réussite incroyable.

«Comme vous l’avez dit, s’ils peuvent le faire, je peux le faire aussi. Alors j’essaye juste de travailler dur. C’est vraiment mon objectif, jouer pour mon pays et briller.

(

Maitland-Niles et Saka ont prospéré

/ Arsenal FC via .)

Willock devrait figurer jeudi lorsque Arsenal affrontera Molde en Ligue Europa, mais il n’a pas encore joué en Premier League cette saison.

En conséquence, le manager Mikel Arteta a avoué que les Gunners envisageaient de prêter le joueur de 21 ans cet été – mais il voulait rester et se battre pour sa place.

en relation

«Je prospère grâce à la compétition», a déclaré Willock. «Donc, quand j’ai eu la conversation avec lui (Arteta), ce n’était pas une conversation négative. C’était quelque chose de positif pour moi.

«Je voulais apprendre de ces joueurs qui arrivent et je peux m’entraîner tous les jours et rivaliser avec.

(

Willock travaille dur à l’entraînement

/ Arsenal FC via .)

«J’ai 21 ans et je veux rivaliser avec ces joueurs. Je lui ai dit (Arteta) que c’est ce que je veux faire et c’était très encourageant pour lui de me soutenir et de dire que si je joue bien, j’aurai la chance.

«C’est donc ce que j’essaie de faire en ce moment.»

L’un de ces joueurs avec lesquels Willock est maintenant en concurrence au milieu de terrain est la signature d’été Thomas Partey, qui a rejoint Arsenal pour 45 millions de livres sterling le jour de la date limite.

Le Ghanéen a immédiatement impressionné depuis qu’il a quitté l’Atletico Madrid et Willock pense qu’il peut encore s’améliorer.

(

Partey impressionné à Old Trafford

/ Arsenal FC via .)

«Pour moi, c’est un joueur brillant, tout le monde pouvait voir quand il a joué à Old Trafford ce qu’il peut faire», a-t-il déclaré.

«Mais j’ai l’impression qu’il peut encore s’améliorer et réaliser des performances plus brillantes, comme il l’a fait à Old Trafford.