Los Tucanes de Tijuana, l’un des groupes de musique régionaux mexicains les plus célèbres au monde, a annoncé le décès malheureux de l’un de ses membres le 30 décembre 2020.

Par une déclaration, le groupe a rapporté que Joel Higuera Acosta, qui jouait de l’accordéon, était mort d’une crise cardiaque dans la ville de Tijuana, en Basse-Californie.

“Los Tucanes de Tijuana pleurent la mort sensible de leur parent, et nous informons les médias et l’ensemble du syndicat de musiciens avec une profonde tristesse et ressentant la perte irréparable de notre parent et ancien partenaire depuis plus de 15 ans.”

Ils ont profité de la déclaration pour envoyer leurs condoléances, leur force et leur miséricorde à la femme et aux enfants de leur partenaire.

Joel Higuera a partagé la scène avec Mario Quintero, Mario Moreno, Clemente Flores et David Servin pendant 15 ans. Le musicien a également servi de deuxième voix au sein du groupe.

Avec Los Tucanes de Tijuana, le Mexicain s’est produit sur de grandes scènes et s’est fait connaître dans le monde entier. Cependant, après avoir passé des années dans la musique mexicaine régionale, Quintero a décidé de couper son travail et sa relation musicale avec lui.

Dans une interview avec Primer Impacto, le chef du groupe a déclaré que la raison pour laquelle il courait à Higuera était que ses problèmes d’alcool et de drogue réduisaient déjà considérablement le groupe. Compte tenu de cela, l’ancien accordéoniste a répondu au même médium que «s’il le dit, lui seul sait pourquoi. Je ne vais pas parler du reste, mais il a profité du moment pour tisser une toile et me mettre hors du jeu.