Après être entré en production l’été dernier à la suite d’un verrouillage strict aux États-Unis en raison de la pandémie de coronavirus, Card Sharks reviendra dimanche soir sur ABC et l’animateur Joel McHale est plus que prêt pour le retour du jeu télévisé. Avec le paysage changeant de la télévision qui connaît une sorte de renaissance ces dernières années, McHale, qui sert également de producteur de la série, explique à PopCulture.com en quoi la réincarnation est différente de ses prédécesseurs, principalement en raison de ses éléments comiques.

“Je pense qu’il y a beaucoup plus de comédie – comme, dans les anciens, ils volent à travers les jeux, et ils ne font que match après match après match après match. Et l’argent que nous donnons est beaucoup plus gros”, a déclaré McHale dans notre série, PopCulture @ Home, en ajoutant comment la touche personnelle d’interaction entre l’hôte et les candidats similaire à Who Wants to Be a Millionaire? présente une approche différente. “Vous interagissez avec eux, en disant:” Que feraient 350 000 $ pour vous? ” Et ils se disent: «Je pourrais acheter une maison, une voiture et une autre maison». Donc, les enjeux sont plus élevés, donc nous voyons l’émotion qu’ils vivent. Cela ne signifie pas que le jeu a vraiment ralenti; c’est juste avec les enjeux étant plus élevés, vous voulez prendre un peu votre temps parce que vous Je ne veux pas simplement dire: “D’accord, vous avez gagné 350 000 $. Merci d’être venu. Nous vous reverrons plus tard.” Nous tirons un peu la tension. “

Auparavant accueilli par feu Jim Perry de 1978 à 1981, Bob Eubanks de 1986 à 1989 et Pat Bullard de 2001 à 2002, McHale révèle que s’il n’a pas entendu directement Eubanks ou Bullard, l’un de ses collègues producteurs de leur 2019 série a révélé que l’hôte de 86 a apprécié la nouvelle série.

“Quelqu’un m’a dit que Bob Eubanks l’a vu et l’a aimé”, a-t-il dit. “Alors, ça m’a fait plaisir. C’était l’époque où la télévision était à trois ou quatre chaînes, et c’est le truc de fou avec les jeux télévisés; je pense que c’était toujours comme,” C’est un jeu télévisé! ” C’était comme: “Ouais, tout le monde le regarde!” C’était donc un moment. Je pense que c’était vraiment cool qu’ils aient ramené tous ces spectacles des années 70, avec Match Game et Press Your Luck et tout ça. Donc, j’ai l’impression que c’est une tradition que je peux perpétuer de manière amusante . “

Quant à la raison pour laquelle le public mange ces jeux télévisés aux heures de grande écoute, McHale dit que cela se résume à la façon dont ils fonctionnent “vraiment bien” pour tout le monde. “Ce sont des jeux très solides, et si c’est un bon jeu, vous pouvez y jouer pour toujours”, a déclaré le joueur de 48 ans, partageant en outre ce qu’il trouve le plus attrayant To Tell the Truth, dont il a également joué le rôle. un invité sur ces dernières années.

“La simplicité de l’idée – tout comme quelqu’un dit la vérité, tout le monde ment – vous devez le comprendre”, a-t-il déclaré à propos de l’idée “solide” derrière la série, organisée pour la première fois par Bud Collyer en 1956. “C’est comme si quand American Idol est sorti, c’est un spectacle de talents. Cela se passe depuis que les gens des cavernes pouvaient se tenir devant les gens et dire: ‘Og pense qu’il peut faire une meilleure impression d’un mammouth laineux que Oog’ “, a-t-il plaisanté. “Ils ont apporté [these games] retour, comme: ‘Hé, pourquoi ont-ils été annulés? Nous devrions les garder car ce sont de bons matchs. ‘”

McHale, qui a de multiples talents à part entière entre le jeu d’acteur, l’écriture et la production, poursuit en partageant que s’il ramène un autre jeu télévisé à la télévision aux heures de grande écoute, il a juste le jeu en tête. «Ils ont déjà ramené The Gong Show, que j’aimais beaucoup – peut-être Sale of the Century. Ça remonte loin, et puis, il y en avait un sur lequel Letterman apparaissait dans les années 70. Oh, mec, je suis je ne me souviendrai pas du nom. Mais la vente du siècle, je la ramènerais. “

Card Sharks est diffusé dimanche à 22 h HE sur ABC. Pour en savoir plus sur Joel McHale, Card Sharks et toutes vos stars et jeux télévisés préférés, restez à l’écoute pour les dernières nouvelles sur PopCulture.com! Suivez-nous sur Twitter pour des mises à jour quotidiennes sur tout ce qui concerne le divertissement, les films et la télévision.