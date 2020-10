Le redémarrage par ABC du jeu télévisé classique Card Sharks est revenu pour la production de sa deuxième saison en juillet dernier au milieu d’une pandémie en cours, devenant l’une des premières séries aux côtés de America’s Got Talent sur NBC et The Mandalorian sur Disney + à revenir pour le tournage. Devé par la star de la communauté et ancien E! l’animateur Joel McHale, la série du réseau de diffusion basée sur le jeu de 1978 a été tournée avec une équipe minimale et sans public selon les restrictions mises en place par le producteur Fremantle. En plaçant des protocoles de santé et de sécurité rigoureux tout en adhérant aux exigences nationales et locales, McHale dit à PopCulture.com que le tournage ne s’est pas passé sans sa juste part de frayeurs.

«Je pense que nous avons été l’un des premiers spectacles – du moins à y participer – qui avait toutes les zones où les gens n’étaient pas autorisés dans certaines zones. Certains producteurs, je ne les ai même jamais vus pendant que nous tournions parce qu’ils étaient dans leur zone. Il s’est avéré être un faux positif, ou c’était vraiment plus non concluant que le faux positif – mais à ce moment-là, c’était suffisant pour effrayer les gens », a déclaré McHale dans notre série, PopCulture @ Home. «Et donc, toute cette section a été supprimée, et ils ont réglé cela, et ils ont fait venir la prochaine équipe pour prendre le relais, et il y a probablement eu un retard de quatre heures.

Malgré des revers mineurs, McHale fait l’éloge de sa famille Card Sharks et Fremantle USA pour les mesures prises pour assurer le bien-être de chacun. “Le protocole a fonctionné, et tout le monde était en sécurité, et nous avons testé tous les jours, donc cela a fonctionné. Cela me rend heureux parce que je veux travailler et retourner au travail et je veux que l’industrie du divertissement continue car sans elle, je serai sans ressources », a-t-il plaisanté. “Maintenant, je m’engage pour faire des émissions et des films, et ils ont tous tous les protocoles en place. Alors, c’est génial.”

Une différence notable que les fans du jeu télévisé ABC remarqueront dans la saison 2 est le manque d’audience, ce à quoi McHale dit qu’il a fallu du temps pour s’y habituer. “J’étais juste très découragé et peu énergique et juste comme, ‘Très bien, retourne la carte. Oh, hé, tu as gagné. Au revoir. A bientôt. Qui est le prochain?'” Taquina-t-il avant de partager un “non” aigu. comment ils ont travaillé pour rendre l’expérience amusante pour les candidats et leurs familles. “Nous avons permis à chaque joueur d’avoir deux ou trois membres de sa famille – ils sont dans leur bulle et parfois ils ont compensé tout un public, et cela m’a en fait permis de parler directement à tous.”

McHale, qui se qualifie lui-même d ‘«extraverti au sommet», continue en admettant qu’en tant que corps social qui valorise beaucoup la communication avec les autres, les circonstances ne semblaient pas aussi particulières qu’on pourrait le supposer. «Parler aux gens me donne de l’énergie, donc ce n’était pas aussi étrange que vous le pensez. Peut-être que dans les premières minutes, je me suis dit: ‘Oh, c’est comme si nous étions sur une île déserte quelque part.’ Mais je pense que cela s’est très bien passé, et j’adore cette interaction, alors je veux que tout cela continue », a-t-il déclaré, ajoutant que la série a donné une” tonne d’argent “au point où ABC a appelé à demander”. ‘Que se passe-t-il?’ Donc, c’était assez drôle. “

Le joueur de 48 ans, qui taquine qu’il n’a «plus d’émotions» ou «un cœur», qui n’est en réalité qu’un «petit jeu de roulements à billes qui tournent», ajoute à quel point le public est très excité. voir les concurrents réagir à la façon dont ils le font pendant le jeu qui met en scène deux joueurs qui s’affrontent dans un match d’élimination en tête-à-tête, l’un d’eux atteignant le deck gagnant du grand prix.

“Je commence à m’exciter quand l’argent devient gros, et vous verrez – ils ne l’ont pas encore montré, mais il y a d’énormes gagnants, et il y a des chagrins tout simplement écrasants, et je pense qu’un gars était si proche à beaucoup d’argent, il avait un roi, et il a dit: «Plus bas qu’un roi». C’était un as, et je me sentais tellement mal pour lui. Alors, je lui ai juste donné un million de dollars », a plaisanté McHale. “[But] quand je vois d’autres hôtes entrer, je me dis: “ Eh bien, c’est un peu … ” Et puis je me dis: “ Je suis tellement dedans. Ça y est. Faites-leur continuer! ‘ C’est un jeu si simple, mais les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. “

Quant à savoir pourquoi le public adopte aujourd’hui des jeux télévisés relancés comme Card Sharks parmi une longue liste, qui comprend To Tell the Truth, Match Game et The Gong Show, McHale dit que cela se résume à la façon dont ils fonctionnent “vraiment bien” pour tout le monde: ” Ce sont des jeux très solides, et si c’est un bon jeu, vous pouvez y jouer pour toujours. “

Card Sharks est diffusé dimanche à 22 h HE sur ABC.