Joel Sampayo, connu comme le journaliste aérien, perd la vie | INSTAGRAM

Après une carrière de plus de 40 ans, le “journaliste de l’air”, comme Joel Sampayo était connu pour de nombreuses années de travail, pratiquait le journalisme professionnel et, d’une grande manière, il était de la fondation comme le Diario de Monterrey, en plus de travailler à la radio et à la télévision.

Joel Sampayo a été le premier journaliste à apparaître sur le télévision mexicaine rapporter les routes et les événements transcendants à bord d’un hélicoptère, ce qui lui a valu d’être reconnu dans tout le nord du pays, donc vous auriez sûrement pu le voir aux informations en faisant ce reportage aérien.

Vos rapports Ils se distinguaient par leur propre façon de communiquer et une excellente maîtrise de la langue, apparaissant dans le Telediario et les services d’information de Radio dans le Grupo Multimedios, en plus d’être l’auteur de pièces de théâtre et de quelques autres titres, un grand créateur de contenu

Vous pourriez également être intéressé: le Hall of Fame de la WWE Pat Patterson perd la vie

Joel Sampayo était également un photographe, une autre de ses passions qu’il pratiquait professionnellement, en effet, il consacra beaucoup de temps à une galerie d’exposition avec un succès considérable.

À partir de 2020, il a annoncé qu’il combattait le cancer, ce qui l’a maintenu en traitement pendant plusieurs mois et que bien qu’il ait continué à travailler et à faire ce qu’il aimait tant, il a continué à envoyer des chroniques de chez lui pour rapporter ce qu’il avait fait pendant des années à ceux qui ont vu ses rapports.

Repose en paix mon cher et un exemple de son collègue Joel Sampayo Climaco.

Il était connu sous le nom d’El Reportero del Aire, Joel Sampayo Climaco est né à Monterrey, et toute sa carrière s’est concentrée sur le journalisme, pendant plus de 40 ans au cours desquels il a commencé sur les pages sportives du journal El Diario de Monterrey.

Auteur de livres, photographe, journaliste, producteur de théâtre, Sampayo Climaco se distingue depuis 1992 comme le personnage qui guide au quotidien les conducteurs sur les problèmes de circulation quotidienne à bord de l’hélicoptère du Grupo Multimedios.

Conférencier, motivateur, mais surtout incurable optimiste, c’est ainsi qu’il se définit comme le responsable de l’accueil radio des enfants également au cours des 23 dernières années.

C’est une autre nouvelle qui s’ajoute aux pertes que nous avons eues cette année, par exemple, hier, nous avons perdu le combattant canadien à succès et renommé, Pat Patterson, âgé de 79 ans, et hier mercredi, l’un des génies du sport. derrière la compagnie de lutte de la WWE, il a perdu la vie à cause des complications de sa maladie.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Comme le 29 novembre, le célèbre acteur britannique Dave Prowse, qui a joué le célèbre rôle de Dark Vador dans la trilogie originale “Star Wars”, a également perdu la vie à 85 ans “après une brève maladie”. comme l’a confirmé dimanche dernier son agent.

Les proches de l’actrice Edith González ont également dû licencier leur mère, Mme Ofelia Fuentes, qui a récemment perdu la vie, comme rapporté le 28 novembre.

Ainsi va la liste des célébrités et des membres du médium que si ce n’est pas pour le v1rus c’est pour des raisons personnelles qu’ils nous ont quittés. Repose en paix.