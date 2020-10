dernières nouvelles

Comment Joey Chestnut célébrer la Journée nationale des tacos ??

En écrasant un taco à pied MASSIF de 12 livres en 38 minutes !!!

(NOTE IMPORTANTE SUR L’HISTOIRE – un “taco ambulant” est essentiellement un tas d’ingrédients pour tacos farcis à l’intérieur d’un sac de chips. De bonnes choses)

La nourriture GOAT aurait participé dimanche au championnat annuel Pacific Park World Taco Eating si ce n’était le COVID-19 … mais RIEN ne peut empêcher ce mec de manger des quantités insensées de tacos pendant les vacances gastronomiques.

Alors, Jaws a pris les choses en main et a fait un énorme taco ambulant dans le confort de sa propre cuisine … et la liste des ingrédients est sauvage.

– 2 livres de chips

– 3 livres de boeuf haché

– 2 livres et plus de fromage

– 1 livre de salsa et plus

– 6+ avocats

– oignons et crème sure

– Sauce jalapeno et hachures vertes signature de Joey

Maintenant, aucun repas n’est trop gros pour Chestnut … et le mec a même apprécié de manger la concoction géante tout en n’ayant besoin que de 38 minutes et d’un peu de changement pour le terminer.

Pour votre information – Joey a mangé 82 tacos carnitas de rue en 8 minutes pour remporter le concours de restauration de l’année dernière à Santa Monica … mais au moins, il a pu prendre son temps cette année.

Quant à savoir comment le mec a célébré l’exploit ??

“… une bière, un massage du ventre et une sieste.”

Les pauvres toilettes de ce mec …