ohn Barrowman reviendra en tant que capitaine Jack Harkness pour un épisode spécial festif de Dr Who.

Dans Revolution of the Daleks, l’acteur jouera un rôle de premier plan dans l’émission de science-fiction pour la première fois en une décennie.

Son personnage, un chasseur extraterrestre intrépide, affronte l’ennemi le plus notoire du Dr Who. Dans l’épisode Dr Who, joué par Jodie Whittaker, est incapable de combattre les Daleks car elle reste emprisonnée dans une prison spatiale de haute sécurité loin de la Terre et de ses Tardis.

Le capitaine Jack Harkness revient pour aider les associés du Dr Who Ryan, Yaz et Graham à affronter le vieil ennemi.

Mis à part une très brève apparition lors de l’épisode Fugitive Of The Judoon en janvier de cette année, Captain Jack a été vu pour la dernière fois sur Doctor Who dans l’épisode 2010 The End Of Time.

Barrowman a déclaré que le retour sur le plateau du Dr Who était «comme rentrer à la maison».

Il a dit: «Mettre le manteau de Jack et remettre le pied sur le plateau de Doctor Who, c’était comme rentrer à la maison. C’est toujours passionnant de jouer au capitaine Jack.

«C’est un personnage très proche de mon cœur qui a changé ma vie, et savoir que les fans l’aiment autant que moi rend son retour encore plus doux.

«J’espère que tout le monde appréciera l’aventure héroïque de Jack avec Thirteen.»

Barrowman a dirigé la série dérivée à succès Torchwood dans le rôle du capitaine Jack Harkness, qui a été diffusée de 2006 à 2011.

Le producteur exécutif Chris Chibnall a déclaré: «Un spécial festif de Doctor Who signifie des friandises à gogo, et il n’y a pas de plus grand plaisir que le retour de John Barrowman à Doctor Who pour un long-métrage épique et émotionnel.

«Si quelqu’un peut faire sauter les ordures de 2020, c’est le capitaine Jack. Méfiez-vous Daleks.

Matt Strevens, producteur exécutif de BBC Studios, a ajouté: «Après une apparition brève et alléchante dans Fugitive Of The Judoon, c’est une joie et une joie totales d’accueillir à nouveau John en tant que capitaine Jack.

«L’un des personnages les plus emblématiques de Doctor Who, sa présence enflamme cette spéciale festive dès le début.

Revolution Of The Daleks sera diffusé pendant la prochaine période festive sur BBC One.