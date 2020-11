John Boyega a fait les manchettes presque toute l’année. En plus de sa participation proéminente aux manifestations qui ont suivi la mort de l’Afro-américain George Floyd Aux mains d’un policier blanc, l’acteur a été au centre de l’attention du public après avoir déclaré son désaccord avec la manière dont Disney a “maltraité” son personnage dans la dernière trilogie de la saga Star Wars.

Apparemment, son expérience dans The Force Awakens, The Last Jedi et The Rise of Skywalker était une combinaison de troubles et de situations tendues que Boyega a maintenant avoué et a eu un impact direct sur la façon dont la ligne narrative de Finn a fini par perdre de son importance dans l’intrigue principale.

Dans une interview pour Variety, l’acteur a critiqué son temps dans les films Star Wars et ce qu’il a appelé «le maniement des acteurs noirs» par Disney, qu’il accuse de déprécier son travail et, en outre, de réduire considérablement l’importance de son travail. «La prochaine fois que vous incarnez un acteur noir dans Star Wars, vous lui soumettez le processus. Ils ont besoin de ce soutien. On ne peut pas «en faire un Boyega» », a déclaré l’interprète au site spécialisé.

John Boyega, nouveau critique avec Disney

«Ce que je dirais à Disney, ce n’est pas de sortir un personnage noir, de le commercialiser pour qu’il soit bien plus important dans la franchise qu’eux et de le laisser ensuite de côté. Ce n’est pas bon », a toujours dit Boyega selon Variety, confirmant des rumeurs de rupture ou de désaccord d’une importance considérable entre l’acteur et le studio.

«Je vais mettre les choses au clair… Vous saviez quoi faire avec ces autres personnes, mais quand il s’agissait de Kelly Marie Tran (Rose), quand il s’agissait de John Boyega, vous savez, baisez-les tous. Alors qu’est-ce que tu veux que je dise? «Ce qu’ils veulent que vous disiez, c’est: ‘J’ai aimé faire partie de cela. Ce fut une expérience formidable… «Non, non, non. Je dirai quelque chose de similaire quand c’est une expérience formidable. ”

Cependant, Boyega a reconnu après cette interview qu’il avait eu une discussion très ouverte et sincère avec Disney sur la façon dont il a été affecté par ce qu’il considère comme un préjudice direct à l’importance de son caractère. “Il y avait beaucoup d’explications de leur part sur la façon dont ils voyaient les choses”, a-t-il dit. «Ils m’ont également donné l’occasion d’expliquer à quoi ressemblait mon expérience. J’espère que, étant si ouvert avec ma carrière, à ce stade, cela aidera le prochain homme. Le gars qui veut être assistant AOP, le gars qui veut être producteur. J’espère que la conversation n’est pas tabou, parce que quelqu’un est venu et l’a dit. “

Pour Boyega, le fait que son personnage soit devenu un luxe secondaire et le soulagement comique après avoir joué aux côtés de Daisy Ridley est une expérience qui, insiste-t-il, ne devrait pas être répétée. Les déclarations interviennent à un moment où l’acteur est sur le point de sortir deux projets différents et au milieu d’une longue discussion sur le racisme à Hollywood. Cette nouvelle déclaration affectera-t-elle votre carrière?

L’article John Boyega critique Disney et espère que les futurs acteurs noirs “n’obtiennent pas un Boyega” a été publié dans Explica.co.