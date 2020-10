John Cena se déclare fan du groupe K-pop BTS | AP

Le lutteur et acteur John Cena a avoué sur le célèbre The Tonight Show de Jimmy Fallon qu’il était génial fanatique du groupe K-pop “BTS” et a expliqué comment il est devenu un grand fan.

Il ne fait aucun doute que le groupe BTS a fait sensation et a l’un des plus grands fandoms au monde, cependant, beaucoup n’imaginaient pas que le combattant John Cena en serait un grand fan.

Le lutteur de la WWE était l’invité du programme “Le spectacle de ce soir“de Jimmy Fallon, où il n’a pas caché son amour pour le groupe sud-coréen, qu’il ressent attiré non seulement pour leur musique mais aussi pour ce qu’ils en inspirent.

L’acteur reconnu pour sa participation au film Suicide Squad était sur le programme NBC pour promouvoir son livre pour enfants “Elbow Grease”, où il a également louange au groupe K-pop et à ses adeptes, car selon le combattant “ils changent le monde”.

Quand quelque chose devient célèbre, il est ouvert à la critique et j’aime ce que ce groupe a fait parce qu’il est extrêmement populaire. Ils ont été si célèbres dans le monde entier pendant si longtemps que j’ai pensé: «D’accord, je devrais probablement apprendre quelque chose à ce sujet. Quand j’ai commencé à écouter BTS, j’étais attiré par ça », a déclaré Cena.

C’est ainsi qu’il a ajouté que lorsqu’il a commencé à les écouter, il aimait leurs chansons, car toutes leurs chansons ont un message de fond, supprimant toutes sortes de stéréotypes.

“Ils servent un public vivant, les jeunes. C’est pourquoi ils sont si populaires dans le monde entier.”

Dans ce groupe, il y a des rappeurs, et ils utilisent certaines de leurs chansons comme présentation. J’ai pensé: «J’aime ça, c’est génial. Je me suis intéressé à sa musique, puis je me suis intéressé à ce que sa musique représentait. Ils prônent l’amour de soi, préconisent de ne pas avoir peur de l’échec, prônent le fait que vous êtes plus que suffisant », a-t-il expliqué à Jimmy Fallon.

De plus, selon Cena, leurs messages les ont rendus si populaires dans le monde entier et ils sont de grands interprètes, mais c’est le message qu’ils envoient qui les relie aux gens.

La star de la WWE a également montré son admiration pour les fans du groupe, qui ont été inspirés par ce que font les membres de ce groupe K-pop.

En plus de cela, ils ont développé cette armée mondiale, la BTS ARMY. BTS a fait don d’un million de dollars à Black Lives Matter et ARMY a déclaré: “ S’ils peuvent le faire, nous pouvons le faire.

Il a également avoué que lorsqu’il a commencé à écouter la musique de BTS, il a été impressionné par leurs chansons et le style qu’elles combinaient dans leurs morceaux, puisqu’il est un grand fan de rap et pense que les rythmes du groupe sont très intéressants et c’était comme peu de temps après intéressé par le message des Bangtan Boys.

Je m’intéressais à ses paroles, à l’amour de soi, à ne pas avoir peur d’être vous ou d’échouer, ils vous disaient que vous en avez assez ».

BTS a été formé à Séoul en 2010 et est composé de sept membres: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook, cependant, ils ont fait leurs débuts le 13 juin 2013, sous la société Big Hit Entertainment, avec le chanson “No More Dream”, incluse dans son premier single “2 Cool 4 Skool”.

Bien qu’il ait été créé avec un style hip hop, son répertoire musical a maintenant évolué pour inclure une grande variété de genres et se caractérise par la création d’albums conceptuels avec des influences sur des œuvres littéraires et psychologiques, avec des sujets tels que la santé mentale, la perte, le processus d’amour-propre et d’individualisme.

C’est à partir de 2015 que le groupe a commencé à gagner en popularité et à établir sa réputation de groupe socialement conscient avec la sortie de sa série “The Most Beautiful Moment in Life: Part 1” en 2015, “Part 2” en 2016 “et” Young Forever “en 2016.

