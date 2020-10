Michael Jordan et Kobe Bryant sont des légendes de la NBA, alors quand les deux se sont affrontés en 2003, les fans attendaient avec impatience le match. C’était la dernière fois que deux se faisaient face alors que Jordan prenait sa retraite une fois la saison terminée. John Cusack, qui est de bons amis avec Jordan, était à la dernière réunion entre le Basketball Hall of Famers et a parlé d’un échange amusant entre les deux.

“À un moment donné dans le match, tout le monde savait que Michael et Kobe allaient jouer en tête-à-tête”, a déclaré Cusack sur Jimmy Kimmel Live, comme l’a rapporté PEOPLE. “Alors Kobe a pris le ballon, il a éliminé tout le monde, et tout le monde a commencé à se hérisser avec l’anticipation que ce serait Kobe contre Michael.” Cusack a mentionné qu’il était assis sur le terrain lors du match Washington Wizards vs Los Angeles Lakers en mars 2003 et qu’il pouvait entendre tout ce qu’ils disaient.

«Kobe a commencé à conduire, Michael est passé devant lui – juste devant moi – et il a pris la charge», a-t-il poursuivi. “Et il est descendu, et Kobe se tenait au-dessus de lui, et Michael a levé les yeux et a dit: ‘Eh bien, tout le monde dans le bâtiment f – savait que vous n’alliez pas passer!'” Jordan se moquait du fait que Bryant avait une mentalité de shoot-first . Cusack a poursuivi en disant que la réunion était un moment important dans l’histoire du sport. Il a ajouté que la réunion “passait le flambeau” et que c’était “vraiment incroyable d’être là”.

Jordan a terminé sa carrière avec six championnats NBA et cinq prix MVP. Bryant a remporté deux autres titres NBA pour terminer sa carrière avec cinq avec un prix MVP et deux trophées MVP Finales NBA. Il est mort dans un accident d’hélicoptère avec sa fille Gianna et sept autres personnes et en janvier, et Jordan lui a rendu hommage.

“Vous savez que nous avons tous des frères et sœurs qui, pour une raison quelconque, ont toujours tendance à rentrer dans vos affaires, votre placard, vos chaussures, tout”, a déclaré Jordan lors de l’événement Celebration of Life de Bryant en février. “C’était une nuisance si je peux dire ce mot. Mais cette nuisance s’est transformée en amour avec le temps juste à cause de l’admiration qu’ils avaient pour vous en tant que grands frères ou grandes sœurs. Les questions – ils veulent tout savoir. des détails sur la vie dans laquelle ils sont sur le point de se lancer. “