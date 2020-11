Le golfeur professionnel John Daly a récemment subi une intervention liée au cancer. On lui a diagnostiqué un cancer de la vessie en septembre, mais il a juré de le vaincre. En fait, il a progressé dans la chronologie et a subi la procédure tôt afin de participer à un tournoi de golf avec son fils.

Selon TMZ Sports, Daly est entré dans le championnat PNC avec son fils de 16 ans, Little John Daly. Son objectif était pour eux de jouer ensemble dans l’événement du 17 au 20 décembre, mais le moment de sa procédure aurait été en conflit avec le tournoi. Il a avancé la procédure afin de récupérer complètement. Maintenant, il prévoit d’affronter Tiger Woods et son fils.

Le championnat PNC mettra en vedette 20 grands gagnants et un membre de leurs familles respectives. Woods et Daly s’affronteront, tout comme le vainqueur en titre Bernhard Langer. Ils s’affronteront sur deux jours et 36 trous. Le tournoi n’est pas seulement pour se vanter, étant donné qu’il y a une bourse totale de 1 085 000 $ et un trophée spécial.

“Je ne peux pas vous dire à quel point je suis excité de jouer avec Charlie dans notre premier tournoi officiel ensemble”, a déclaré Woods dans un communiqué. “C’était formidable de le voir progresser en tant que golfeur junior et ce sera incroyable de jouer en équipe dans le championnat PNC.”

Selon Golf Digest, Woods et son fils ont une chance de 6-1 pour gagner le tournoi. Justin Thomas et son père ont la meilleure cote à 7-2 alors qu’ils prévoient de faire leurs débuts au tournoi PNC. Daly et son fils, quant à eux, ont 29-1.

Lorsque Daly a annoncé son diagnostic en septembre, il a révélé qu’il avait subi une intervention chirurgicale pour enlever le cancer. Cependant, il a dit qu’il y avait une chance qu’il revienne dans trois mois. Les médecins ont attrapé le cancer à un stade précoce, mais Daly a déclaré qu’il ne connaissait pas tous les détails et qu’il devrait changer ses habitudes.

«Je suis en train de couper le chemin du retour avec le Coca light et de compter les minutes avant de pouvoir fumer une cigarette», dit-il. «J’essaie d’arrêter de fumer. Les médecins ne disent pas qu’il est trop tard. Malheureusement, c’est un cancer qui revient sans cesse. Mais je vais les écouter et je vais essayer d’arrêter de fumer. ” Daly a également déclaré que si le cancer ne disparaît pas, il continuera à vivre sa vie. “Je vais m’amuser.”