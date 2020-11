John Elway est en bonne santé et de retour au travail. Selon Mike Klis, journaliste de Denver Broncos, Elway s’est remis du COVID-19 et est retourné dans les locaux de l’équipe. Le directeur général des Broncos et Joe Ellis, président et chef de la direction de l’équipe, ont été testés positifs pour le coronavirus la semaine dernière. Klis a déclaré qu’Ellis n’avait pas été autorisé à retourner dans l’établissement car il luttait toujours contre le virus.

“John a immédiatement quitté le centre de formation UCHealth lundi matin après avoir éprouvé des symptômes mineurs qu’il a rapidement portés à l’attention de notre personnel médical”, ont déclaré les Broncos dans un communiqué la semaine dernière. «Mis à part des symptômes bénins, Joe et John vont bien. Ils continueront à travailler de chez eux en s’isolant eux-mêmes et à participer à des réunions virtuelles pendant que leur santé est surveillée.

Mise à jour du patron des Broncos: le directeur général John Elway s’est bien remis du COVID et est autorisé à retourner à son bureau demain. Le PDG / président Joe Ellis est toujours aux prises avec des symptômes et n’est pas encore autorisé à revenir. # 9sports – Mike Klis (@MikeKlis) 12 novembre 2020

COVID-19 a frappé durement les Broncos cette année. Comme mentionné par Broncos Wire, Elway, Ellis, le joueur de ligne défensive Shelby Harris, le garde droit Graham Glasgow, le coordinateur défensif Ed Donatell, l’entraîneur de la ligne offensive Mike Munchak et l’entraîneur des demi-offensifs Curtis Modkins ont passé du temps dans l’isolement à cause du virus. Plus tôt cette année, le secondeur Von Miller est devenu l’un des premiers joueurs de la NFL à contracter COVID-19. Il est actuellement absent pour la saison en raison d’une blessure à la cheville.

«Mes poumons se resserraient», a déclaré Miller au Washington Post en mai, en parlant des symptômes qu’il avait en luttant contre le virus. «Mon nébuliseur pour l’asthme a aidé, mais je ne me sentais toujours pas comme si c’était censé le faire. C’était la partie la plus effrayante. Je m’endors juste en sachant que mon taux d’oxygène pouvait chuter, et je pouvais me réveiller et devoir aller à l’hôpital . “

Elway, 60 ans, est le directeur général des Broncos depuis 2011. Mais la plupart des fans des Broncos se souviennent du travail qu’il a accompli en tant que joueur de 1983 à 1998. Elway a été nommé MVP en 1987 après avoir lancé pour 3198 verges et 19 touchés au cours de sa carrière de joueur. Il a également couru pour 304 verges et quatre scores. Il a également été sélectionné au Pro Bowl à neuf reprises et nommé à trois reprises dans l’équipe All-Pro. Au cours des deux dernières années de sa carrière, Elway a mené les Broncos à des victoires au Super Bowl et a été nommé MVP du Super Bowl XXXIII. Il est membre de l’équipe All-Decade des années 1990 et de l’équipe All-Time du 100e anniversaire.