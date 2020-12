J

ohn le Carré était l’un des romanciers d’espionnage les plus acclamés de notre temps, et sans doute l’un des chroniqueurs les plus précis de la Grande-Bretagne pendant la guerre froide.

Il a mis le monde de l’espionnage – avec tout son secret, sa trahison et sa trahison – en parallèle avec la société, écrivant avec l’autorité d’un homme qui avait vécu et travaillé dans le domaine du renseignement.

Sa précision dans la recherche et la technique reposait sur ce qui était sans aucun doute son plus grand cadeau – celui d’un conteur né.

Né sous le nom de David Cornwell dans le Dorset en 1931, l’auteur de la guerre froide a été élevé dans une tourmente d’insécurité.

Sa mère a quitté la maison familiale quand il n’avait que six ans et lui et son frère ont été élevés par leurs grands-parents à Poole, tandis que son père, Ronnie Cornwell, était déterminé à gagner de l’argent par des moyens équitables ou impurs.

Grâce aux revenus douteux de son père, le romancier a étudié à la Sherborne School avant de quitter à 16 ans pour fréquenter l’Université de Berne pour étudier la littérature allemande.

Cornwell a ensuite servi dans l’armée en Autriche avant de retourner en Angleterre et de fréquenter le Lincoln College de l’Université d’Oxford, où il a obtenu une première en langues modernes.

Après avoir quitté l’université, il a enseigné au prestigieux internat Eton pendant un certain temps avant de rejoindre le MI5.

Il a commencé à écrire tout en travaillant pour les services secrets, inspiré dans une large mesure par son collègue écrivain John Bingham, qui était à la base du personnage le plus durable de Cornwell, George Smiley.

En 1960, il a été envoyé travailler sous couverture à l’ambassade britannique à Bonn, où il a travaillé dans le département des archives du renseignement avec accès à des fichiers qui lui ont donné un aperçu du fonctionnement des services secrets.

Cornwell était incapable d’écrire sous son propre nom, selon les règles du Foreign Office, et il a donc utilisé le nom de John le Carré – bien que ses raisons de choisir ce nom restent un mystère.

Son premier roman Call For The Dead, qui a vu la première apparition de Smiley, a été publié en 1961, tandis que A Murder Of Quality a été publié l’année suivante.

(

L’un des romans de Le Carré, The Night Manager, a été transformé en une série télévisée à succès, mettant en vedette Tom Hiddleston

/ BBC)

Sa véritable percée a eu lieu en 1963 avec L’espion qui venait du froid, qui racontait l’histoire d’Alec Leamas, un agent de renseignement britannique vieillissant contraint de mener une dernière opération à Berlin.

Écrivant dans The Guardian à l’occasion du 50e anniversaire du roman, Cornwell a déclaré: «J’ai écrit L’espion qui est venu du froid à l’âge de 30 ans sous un stress personnel intense, non partagé et dans une intimité extrême.

«En tant qu’officier du renseignement sous les traits d’un diplomate junior à l’ambassade britannique à Bonn, j’étais un secret pour mes collègues, et la plupart du temps pour moi-même.

Comme beaucoup d’œuvres ultérieures de Cornwell, le livre a été adapté en un film du même nom en 1965, qui a été un succès au box-office.

Cornwell a déclaré que son manuscrit avait été approuvé par les services secrets parce qu’ils avaient conclu «à juste titre mais à contrecœur» qu’il s’agissait de «pure fiction du début à la fin» et ne posait aucun risque pour la sécurité.

Mais il a dit que la presse mondiale avait un point de vue différent, décidant que le livre n’était “pas simplement authentique mais une sorte de message révélateur de l’autre côté”.

Il a quitté le service pour poursuivre une carrière à plein temps en tant qu’auteur et en 1971 a tenté une brève incursion dans l’écriture romantique avec The Naive and Sentimental Lover, basée sur la fin de son mariage avec Alison Sharp.

L’année suivante, il épousa Jane Eustace, avec qui il eut un fils Nicholas, un romancier qui écrit sous le nom de Nick Harkaway.

Cornwell a trouvé la vraie valeur de sa figure anti-héros Smiley quand il a commencé à écrire la trilogie de Tinker, Tailor, Soldier, Spy, The Honorable Schoolboy et Smiley’s People.

Il a fait une apparition en tant qu’agent secret ivre dans la version cinématographique de 2011 de Tinker, Tailor, Soldier, Spy, qui mettait en vedette Gary Oldman dans le rôle de Smiley – le rôle rendu célèbre par Alec Guinness dans la série télévisée.

En 1986, il a écrit The Perfect Spy, que beaucoup considéraient comme la manière de Cornwell de mettre au repos de vieux fantômes en raison des parallèles forts avec sa propre vie.

L’histoire parlait d’un maître espion Magnus Pym qui écrit un roman sur son père, un escroc et fraudeur, afin de régler les questions dans sa propre vie.

Tout au long de sa vie, il a été indéniablement patriotique mais a montré du mépris pour l’establishment britannique, refusant les honneurs littéraires et un CBE.

En 2003, Cornwell a écrit un essai qui a été publié dans le Times intitulé Les États-Unis d’Amérique sont devenus fous, qui critiquait l’invasion de l’Irak.

Lorsqu’on lui a demandé s’il se considérait comme un Anglais lors d’une interview aux États-Unis en 2017, il a répondu: «Oui, bien sûr, je suis né et j’ai grandi en anglais, je suis anglais dans l’âme.

«Mon Angleterre serait celle qui reconnaîtrait sa place dans l’UE. L’Angleterre jingoiste qui essaie de nous faire sortir de l’UE, c’est une Angleterre que je ne veux pas connaître.

L’auteur est décédé à l’âge de 89 ans après une bataille contre la pneumonie et laisse dans le deuil son épouse Jane et ses fils Nicholas, Timothy, Stephen et Simon.

