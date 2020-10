John Legend a livré une performance émouvante aux Billboard Music Awards 2020 mercredi soir. Interprétant sa chanson “Never Break” de son dernier album, Legend a dédié la performance à sa femme, Chrissy Teigen, deux semaines seulement après avoir subi la perte de leur troisième enfant.

Au centre de la scène dans un costume blanc, le gagnant de l’EGOT, 41 ans, a déclaré: “C’est pour Chrissy” alors qu’il entamait sa performance. Jouant du piano, le chanteur de “All of Me” a retenu ses larmes tout au long de la performance émotionnelle, chantant: “Nous ne casserons jamais / Construit sur des fondations / Assez fort pour rester / Nous ne briserons jamais / Alors que l’eau monte / Et les montagnes secouer / Notre amour restera. “

Avant sa performance, Legend avait été présenté par l’hôte Kelly Clarkson, qui a réfléchi à leur amitié et à la perte que le musicien et sa femme ont subie. Elle a dit, selon Us Weekly, “John Legend est l’une de mes personnes préférées sur cette planète, et il est facile pour nous tous de ressentir cela à son sujet parce que lui et Chrissy ont tous deux cette façon chaleureuse de nous inviter dans leur monde – les hauts et les bas. Mon cœur – évidemment tout notre cœur – va à vous deux en cette période très difficile, et je suis reconnaissant que vous continuiez à partager votre lumière et votre talent avec nous tous. ” Après que Legend ait ceinturé les notes finales, Clarkson a de nouveau envoyé son amour au couple, déclarant: “John, c’était si beau. Tout mon amour pour toi et Chrissy.”

La représentation de mercredi soir a marqué la première fois pour Legend depuis la perte de lui et du troisième enfant de Teigen, un petit garçon qu’ils ont appelé Jack. Le couple, qui avait révélé qu’il attendait via le clip vidéo de Legend pour son single “Wild” en août, a partagé la nouvelle déchirante dans un post sur les comptes de médias sociaux de Teigen le 30 septembre.

Dans un post Instagram partagé peu de temps après avoir révélé qu’elle avait été hospitalisée après avoir eu des saignements excessifs, Teigen a révélé que «malgré les sacs et les sacs de transfusions sanguines», les médecins étaient incapables «d’arrêter le saignement et de donner à notre bébé les liquides dont il avait besoin». Elle a poursuivi en écrivant que dans les semaines qui se sont écoulées depuis qu’elle a appris qu’elles étaient enceintes, elles avaient «commencé à appeler ce petit gars dans mon ventre Jack». Elle a également inclus un message émotionnel pour son fils, écrivant: «À notre Jack – Je suis tellement désolée que les premiers moments de votre vie aient été si compliqués que nous ne pouvions pas vous donner la maison dont vous aviez besoin pour survivre . Nous t’aimerons toujours.”