John Legend exprime son amour pour sa femme Chrissy Teigen après la perte de leur troisième enfant fin septembre. Dans un message émouvant partagé jeudi sur Instagram et Twitter, le chanteur de 41 ans a écrit un hommage émouvant à sa femme, écrivant qu’il était “impressionné” par la force dont elle a fait preuve “à travers les moments les plus difficiles”.

Partageant un clip de sa performance Billboard Music 2020 de sa chanson «Never Break», qu’il a dédiée à sa femme mercredi soir, Legend a écrit: «C’est pour Chrissy. Je vous aime et vous chéris tellement, vous et notre famille. Le musicien – qui partage sa fille Luna, 4 ans, et son fils Miles, 2 ans, avec Teigen – a ajouté qu’ils avaient “connu ensemble les plus hauts et les plus bas. Vous voir porter nos enfants a été tellement émouvant et humiliant.” Il a dit qu’il était “impressionné par la force que vous avez montrée à travers les moments les plus difficiles”, ajoutant qu’ensemble, ils ont “expérimenté le miracle, la puissance et la joie de ce cadeau, et maintenant nous avons profondément ressenti son inhérent fragilité.”

La légende a ensuite réfléchi à la signification de “Never Break”, expliquant qu’il avait écrit la chanson “parce que je suis convaincu que tant que nous marcherons sur cette terre, nous nous tiendrons la main à travers chaque larme, à travers tous les hauts et les bas. , à travers chaque test. ” Il a noté que le jour de leur mariage, ils “se sont promis ceci… et chaque défi auquel nous avons été confrontés a rendu cette promesse plus puissante, plus résistante. Notre amour restera. Nous ne briserons jamais.”

Le musicien a conclu son message par un message à ceux qui l’ont envoyé, ainsi qu’à sa femme, depuis que Teigen, le 30 septembre, a annoncé qu’ils avaient fait une fausse couche. La légende a dit qu’ils «ressentent et apprécient votre amour et votre soutien plus que vous ne le pensez». Il a également réfléchi sur les nombreuses personnes qui se sont ouvertes sur leurs propres pertes, écrivant: «Plus que tout, nous avons entendu tant d’histoires sur le fait que tant d’autres familles ont vécu cette douleur, souvent en silence. C’est un club non on veut en faire partie, mais c’est réconfortant de savoir que nous ne sommes pas seuls. “

«Je suis sûr que Chrissy aura beaucoup plus à dire à ce sujet quand elle sera prête», écrit-il. “Mais sachez simplement que nous sommes reconnaissants et que nous envoyons de l’amour à vous tous et à vos familles.”