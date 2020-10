Lire le contenu vidéo

NBC

John legend‘s première fois sur scène depuis que lui et Chrissy TeigenLe troisième enfant de la mort – quelques instants après une naissance prématurée – était aussi émouvant et déchirant que vous vous en doutez.

John a interprété “Never Break” mercredi soir pour les Billboard Music Awards au Dolby Theatre de Los Angeles. Il a dédié avec amour la performance à Chrissy, après l’hôte Kelly Clarkson envoyé de l’amour à elle et à John.

Kelly a expliqué comment John et Chrissy “ont cette manière chaleureuse de nous inviter dans leur monde, les hauts et les bas”, et a ensuite revendiqué cette performance comme peut-être sa préférée de la soirée. Facile de voir pourquoi après l’avoir vu jouer cette ballade émouvante.

John et Chrissy ont partagé la nouvelle déchirante le mois dernier que le bébé qu’ils ont nommé Jack avait passé en raison de complications qui comprenait des saignements graves du placenta.

Le couple avait été très ouvert avec les fans, partageant tout depuis le moment où les médecins ont mis Chrissy au lit, et même une fois qu’elle a dû être admise. à l’hôpital pour recevoir des transfusions sanguines.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

Depuis la révélation de la nouvelle déchirante, le couple a pris le temps de pleurer en famille … avec leurs enfants, Luna et Miles. Personne n’aurait blâmé John s’il avait sauté la performance Billboard, et le fait qu’il l’ait fait était un puissant hommage à Jack.

Comme Chrissy l’a dit le mois dernier: “Nous allons pleurer, nous pleurerons. Mais nous nous serons dans nos bras et nous nous aimerons plus fort et nous passerons à travers.”