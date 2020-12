Lennon, qui est devenu célèbre en tant que membre des Beatles dans les années 1960 et est devenu un éminent militant pour la paix, a été abattu devant son appartement de Manhattan par Mark David Chapman le 8 décembre 1980.

L’ancien coéquipier McCartney, avec qui Lennon a noué l’un des partenariats de composition les plus célèbres de tous les temps, a décrit cet anniversaire comme un «jour triste et triste».

McCartney a écrit sur Twitter qu’il «se souvient de mon ami John avec la grande joie qu’il a apportée au monde. Je serai toujours fier et heureux d’avoir connu et travaillé avec cet incroyable Scouser!

Son sentiment a été repris par un autre ancien Beatle, le batteur Ringo Starr, qui a fait appel à «toutes les stations de radio musicales du monde. [to] parfois jouer aujourd’hui à Strawberry Fields Forever ».

Yoko Ono, avec qui Lennon a formé le Plastic Ono Band et après son mariage, a déclaré que «la mort d’un être cher est une expérience creuse», et a publié une photo soulignant que depuis que Lennon a été abattu en 1980, «plus de 1 436 000 ont été tués par armes aux États-Unis ».

Lennon est né à Liverpool en 1940. À 15 ans, il forme un groupe de skiffle appelé The Quarrymen, et c’est lors de la deuxième représentation du groupe qu’il rencontre pour la première fois McCartney, qui rejoint plus tard le groupe. Ils ont rapidement fait appel au guitariste John Harrison et au bassiste Stuart Sutcliffe, et ont changé leur nom pour The Beatles en 1960.

Aux côtés de McCartney, Lennon a été une force motrice derrière le voyage des Fab Four pour devenir le groupe le plus grand et le plus influent de tous les temps. Après la dissolution des Beatles à la fin de la décennie, il s’est lancé dans une carrière solo réussie – une période au cours de laquelle il a sans doute sorti sa composition la plus célèbre de tous les temps, la chanson de 1971 Imagine.