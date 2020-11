La publicité dépouillée a fait ses débuts sur les canaux de médias sociaux de la marque ce matin – et est un départ des clips à succès des années précédentes, qui ont présenté des personnalités comme Elton John et ont été soutenus par des bandes sonores interprétées par Lily Allen et Gabriella Aplin.

Pour 2020, le clip très attendu consiste en une série d’histoires courtes, toutes illustrant des actes de gentillesse aléatoires. La ligne de sangle de la publicité est «Give A Little Love» et est publiée pour marquer la Journée nationale de la gentillesse aujourd’hui.

Un clip montre une jeune fille aidant son amie à descendre son ballon d’un arbre – une scène qui a été tournée à Orpington, dans le sud-est de Londres il y a quelques semaines, et un autre, un homme âgé faisant don de vivres à son voisin.

Une fille aide un garçon à sortir sa balle d'un arbre dans l'un des contes

Les neuf scènes réconfortantes sont l’œuvre de huit artistes différents, spécialisés dans différents médiums, de l’argile à la CGI en passant par l’illustration.

La lauréate du BRIT Rising Star Award, Celeste, a enregistré une chanson originale pour l’annonce, intitulée Little Love. Il sera également publié en tant que single de charité.

C’est la première fois que l’annonce est enregistrée avec une chanson originale. Auparavant, il a présenté des versions de couverture de titres classiques comme John’s Your Song et The Smiths ‘Please, Please, Please Let Me Get What I Want.

C’est la deuxième année consécutive que John Lewis et la marque sœur Waitrose publient une publicité entre les deux sociétés.

Un pigeon aide un hérisson à voler dans l'une des histoires

John Lewis et Waitrose espèrent collecter 4 millions de livres sterling via l’ajout et d’autres initiatives ce Noël qui seront reversés à FareShare, qui lutte contre la pauvreté alimentaire, et à HomeStart, qui aide les parents ayant besoin d’un soutien supplémentaire.

Les organismes de bienfaisance utiliseront les dons pour fournir de la nourriture, du réconfort, un soutien émotionnel et des conseils à au moins 100 000 familles dans le besoin.

Depuis le début de la pandémie, FareShare a dû doubler la quantité de nourriture distribuée pour répondre à la demande croissante, et plus d’un tiers des centres Home-Start ont connu une augmentation de la demande pour ses services.

Les clients seront encouragés à donner en faisant un don de bienfaisance et en achetant des produits de campagne où tous les bénéfices seront reversés aux organismes de bienfaisance entre autres méthodes.

L’histoire de Give A Little Love a été créée par l’agence de publicité adam & eveDDB – qui a été à l’origine de toutes les publicités précédentes.

Un clip supplémentaire de 30 secondes sur les organismes de bienfaisance a également été publié aujourd’hui.

Pippa Wicks, directrice exécutive de John Lewis, a déclaré: «Nous avons une longue tradition d’aider à soutenir les communautés que nous servons, donc alors que nous lançons l’un des actifs les plus appréciés, notre publicité de Noël, il est approprié d’aller plus loin en travaillant main dans la main avec deux incroyables organismes de bienfaisance qui soutiennent les familles dans le besoin.

La publicité de l’année dernière mettait en vedette un dragon excitable nommé Edgar qui ne pouvait pas contrôler les flammes sortant de sa bouche.