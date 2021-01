J

ohn Lewis suspend temporairement les services de clic et de collecte, a déclaré le propriétaire du groupe de grands magasins, dans le cadre des efforts visant à encourager les gens à rester chez eux pendant le verrouillage national.

John Lewis Partnership, qui gère les magasins John Lewis et les supermarchés Waitrose, a révélé la décision, parallèlement à d’autres changements, de «rendre les achats encore plus sûrs» pendant la pandémie.

L’entreprise appartenant aux employés a déclaré qu’elle était «consciente de la nécessité croissante de supprimer les raisons de déplacement non essentiel pendant le verrouillage actuel, afin d’encourager le public à rester à la maison».

Il a ajouté que dans cet esprit, les services de clic et de collecte des succursales de John Lewis seront désactivés pour les nouvelles commandes à la fermeture des bureaux aujourd’hui.

La société a ajouté que ses équipes de services à domicile et d’installations vont désormais réaliser une gamme d’activités considérablement réduite au domicile des clients, interrompant des services qui ne sont pas essentiels à la santé et au bien-être des clients et de leurs familles.

Toutes les réservations existantes seront honorées là où le client souhaite encore procéder.

Chez Waitrose, qui est classé comme un détaillant “ essentiel ” et autorisé à rester ouvert pendant le dernier verrouillage, les clients doivent porter un masque facial (à moins qu’ils ne soient médicalement dispensés ou qu’ils n’aient pas l’âge requis).

Dans la mesure du possible, un seul membre de chaque ménage est autorisé à faire des achats.

Ceux qui travaillent dans les magasins Waitrose seront désormais tenus de porter des couvre-chefs lorsqu’ils se trouvent derrière des écrans de protection en plexiglas et à l’arrière de la maison.

Un certain nombre d’épiciers ont récemment déclaré qu’ils refuseraient l’entrée aux acheteurs qui ne portent pas de masque facial à moins qu’ils ne soient dispensés médicalement.

Andrew Murphy, directeur exécutif des opérations, a déclaré: «Nous sommes parfaitement conscients que le pays est à un moment critique de la pandémie et nous réfléchissons constamment à la meilleure façon dont le partenariat et nos partenaires peuvent jouer notre rôle dans la limitation de la propagation et de l’impact de la pandémie. virus”.

Il a ajouté: «Nous avons écouté attentivement le changement clair de ton et l’accent des opinions et des informations partagées par les gouvernements britanniques ces derniers jours. Bien que nous reconnaissions que le détail des directives formelles n’a pas changé, nous pensons qu’il est juste pour nous – et dans le meilleur intérêt de nos partenaires et clients – de prendre des mesures proactives pour améliorer davantage notre sécurité covid et les politiques opérationnelles associées. »