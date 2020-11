J

ohn Lewis Partnership a déclaré aujourd’hui qu’il supprimait jusqu’à 1 500 emplois dans ses sièges sociaux de Victoria Street à Londres et à Bracknell, car cela réduisait considérablement les coûts dans l’ensemble de l’entreprise.

Le géant de la vente au détail, qui gère les grands magasins John Lewis et les supermarchés Waitrose, a déclaré qu’il supprimerait les rôles d’ici avril 2021.

L’entreprise détenue par ses employés, John Lewis Partnership, a déclaré que cette décision l’aiderait à économiser 50 millions de livres supplémentaires alors qu’elle cherchait à obtenir 300 millions de livres d’économies annuelles d’ici 2022.

L’annonce intervient des mois après que le président Sharon White a révélé son intention de fermer huit magasins John Lewis avec la perte de 1300 emplois et la fermeture de quatre magasins Waitrose dans un mouvement qui a frappé 124 emplois.

En septembre, le groupe a également déclaré au personnel qu’il ne recevrait pas de bonus pour la première fois depuis 1953 après avoir chuté à une perte avant impôts de 635 millions de livres sterling pour les six mois se terminant en juillet, à la suite d’une dépréciation de 470 millions de livres sterling sur ses magasins.

en relation

Le partenariat, qui compte 78 000 employés, a déclaré que les dernières réductions font partie d’un plan d’efficacité conçu pour «créer un siège social agile et flexible» plus proche des clients et du personnel de première ligne.

JLP a déclaré qu’il consulterait désormais les partenaires concernés au sujet des coupes et chercherait à trouver de nouveaux rôles ailleurs dans l’entreprise lorsque cela est possible.

Patrick Lewis, directeur exécutif des finances et arrière-petit-fils du fondateur de l’entreprise, quittera également l’entreprise.

Il sera remplacé par l’actuel directeur général du service client Bérangère Michel.

Sharon White, présidente, a déclaré: «Notre plan de partenariat fixe la voie à suivre pour créer une entreprise prospère et durable pour l’avenir.

«Pour y parvenir, nous devons être agiles et capables de nous adapter rapidement aux besoins changeants de nos clients. Perdre des partenaires est incroyablement difficile en tant qu’entreprise appartenant à ses employés.

«Dans la mesure du possible, nous chercherons à trouver de nouveaux rôles dans le partenariat et nous offrirons les meilleures opportunités de soutien et de recyclage aux partenaires qui nous quittent.

en relation

Un certain nombre de géants de la vente au détail ont annoncé des suppressions d’emplois au cours des derniers mois, la rue principale étant décimée par la pandémie.