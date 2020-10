John McAfee, qui a construit une fortune en vendant des logiciels de cybersécurité et est devenu ces dernières années un évangéliste de la crypto-monnaie, a été mis en examen pour évasion fiscale par le ministère de la Justice (DOJ). Il a été arrêté en Espagne et attend son extradition, a indiqué le DOJ.

McAfee a eu une association litigieuse avec la loi pendant des années, bien qu’il soit parfois difficile de savoir quels problèmes sont réels et ce qui a été fabriqué. Ancien candidat à la présidence des États-Unis en 2020 pour le Parti libertarien (oui, vraiment), il a affirmé que la campagne était «en exil» après avoir été inculpé «d’utilisation de Crypto Cuttencies [sic] dans des actes criminels contre le gouvernement américain »en janvier 2019. Dans cette même vidéo, il a déclaré qu’il n’avait pas payé d’impôts depuis huit ans. (Cela importera plus tard.) Il a également affirmé que la CIA avait «tenté de nous récupérer» dans un tweet de juillet 2019 avec une photo de lui sur un bateau tenant une arme à feu, dans le cadre d’une aventure qui s’est terminée par son arrestation et sa libération en République dominicaine. République.

L’évasion fiscale, au moins, semble réelle

L’acte d’accusation complet publié aujourd’hui (PDF) allègue que McAfee a esquivé les impôts par divers moyens, notamment en utilisant le nom d’autres personnes – en dirigeant les paiements vers des comptes bancaires, des comptes de crypto-monnaie, des biens immobiliers, un yacht et un autre type de véhicule sans nom, dont aucun n’était son propre nom. McAfee est également mis en examen pour avoir volontairement omis de produire des déclarations de revenus de 2014 à 2018. S’il est reconnu coupable, McAfee risque jusqu’à cinq ans de prison pour chacun des cinq chefs d’accusation d’évasion fiscale, et jusqu’à un an de prison pour chacun des cinq compte de défaut de produire une déclaration de revenus.

La Securities and Exchange Commission a également poursuivi McAfee pour ne pas avoir révélé qu’il avait été payé pour promouvoir les offres initiales de pièces (ICO) sur Twitter de décembre 2018 à janvier 2018, alors qu’il aurait été payé plus de 23 millions de dollars en Bitcoin et la crypto-monnaie Ether pour le faire. . (McAfee mettrait plus tard un prix public sur ses promotions de 105 000 $ par tweet.) Le garde du corps de McAfee a également été facturé pour sa participation au programme. Vous pouvez lire un PDF de la plainte complète de la SEC ici.

McAfee était également au centre d’un documentaire Showtime 2016 qui suggérait qu’il avait payé un tueur à gages pour tuer un voisin alors qu’il vivait au Belize en novembre 2012. Vous pouvez lire les histoires de The Verge sur cet événement ici. Et Intel, qui a brièvement détenu la société de cybersécurité McAfee, a déclaré qu’elle supprimerait progressivement la marque McAfee en raison des associations avec John McAfee en 2014. La société a finalement été séparée d’Intel en tant que McAfee en 2017.