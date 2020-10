Lorsque Die Hard (Die Hard en Espagne) est sorti en 1988, le film est devenu un succès retentissant au box-office et même aux critiques. Cela a également transformé Bruce Willis en une nouvelle race de héros d’action qui a brisé la combinaison habituelle d’un gars musclé et indestructible avec de grosses fusillades invraisemblables. Et tandis que le film de John McTiernan est plein de fusillades, de coups de poing et d’une variété de scènes bourrées d’action, la vérité est que John McClane était plus qu’un simple gars fort: Il était également un flic avec un bon nez, un sens de l’humour et une quantité considérable d’esprit pour affronter un groupe de terroristes sophistiqués dirigé par un nouveau venu à l’écran de cinéma Alan Rickman.

Cependant, malgré les bons résultats de sa suite, le dernier film de la saga A Good Day to Die Hard (2013) de John Moore C’était considéré comme un non-sens et une étrange combinaison sans grand sens entre le vieil esprit de la franchise et une sorte de torsion de scénario signifiait clairement que l’histoire pouvait se poursuivre d’une manière ou d’une autre. En fait, au cours des dernières années, des rumeurs selon lesquelles la production d’un prequel / suite intitulé McClane a atteint les médias spécialisés avec une certaine intermittence. Mais finalement, et malgré la possibilité qu’il soit confirmé, l’accord entre Disney et Fox a laissé le projet dans les limbes. Il semble donc – ou du moins, jusqu’à ce week-end – que la possibilité de voir McClane affronter à nouveau les méchants en service de manière imaginative soit devenue lointaine.

Cependant, Rumer Willis a partagé hier via son compte Twitter une vidéo de 15 secondes seulement qui semble raviver les espoirs de tous les fans qui espèrent que l’ancienne police de New York reviendra pour sauver le monde de tout ce qui le menace dans ce domaine. chance. La vidéo met en vedette un Willis plus âgé (ou John McClane maintenant depuis des années, quelle que soit la manière dont vous le regardez) et inclut la devise “Quand une histoire se termine, une nouvelle commence” avant de se terminer par une date suggestive et sans explication le 18.10.20 et comme si cela ne suffisait pas , un HT #DIEHARDISBACK ».

#DieHardisBack #ad pic.twitter.com/UHn8RSBGP0 – Rumer Willis (@TheRue) 17 octobre 2020

À seulement 15 secondes, ce qui pourrait être une bande-annonce inattendue a suscité des attentes, en particulier chez les fans de la franchise qui ont l’occasion – même informelle – de reconquérir leur héros.

Bien qu’il soit peu probable que ce soit en fait le sixième film – il n’y a pas une seule rumeur pointant dans cette direction – tout ce que la famille Willis prépare sera bientôt révélé. Ou du moins, c’est ce que le public fidèle attend a suivi les aventures du personnage pendant cinq films consécutifs.

