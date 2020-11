John Mulaney est revenu à SNL pour sa quatrième apparition samedi. Pourtant, il ne l’a pas traversé sans une petite controverse. Au cours de son monologue, Mulaney a pris un moment pour aborder le jour du scrutin mardi et la décision que les gens prendront.

Pendant le monologue d’ouverture, Mulaney a pris un virage qu’il ne prend généralement pas en ciblant la politique et en disant que l’élection de 2020 était essentiellement un «concours d’hommes âgés». Les gens n’ont pas pris gentiment à partir de là.

“Donc, il y a deux hommes âgés et vous êtes censé choisir votre favori parmi les hommes âgés”, a déclaré Mulaney pendant son intervention. «Vous pouvez le mettre par la poste ou vous pouvez aller écrire le vieil homme que vous aimez et nous les additionnerons tous. Ensuite, nous pourrions avoir le même homme âgé ou nous pourrions avoir un nouvel homme âgé.

“Mais rassurez-vous, quoi qu’il arrive, rien ne changera grand chose aux Etats-Unis”, a-t-il poursuivi. “Les riches continueront de prospérer pendant que les pauvres languiront. Les familles seront bouleversées par la maladie mentale et la toxicomanie. Jane Lynch continuera à réserver de nombreux projets.”

Le monologue de John Mulaney ce soir sur SNL: «Le 3 novembre, il y a un concours pour les hommes âgés … Mais soyez rassurés, quoi qu’il arrive, rien ne changera grand-chose aux États-Unis. Mulaney a soutenu Bernie dans les primaires, et est toujours complètement basé. pic.twitter.com/nXK3Bbowrs – ☭ New York Socialist ☭ (@TheNYSocialist) 1 novembre 2020

Beaucoup d’accord avec Mulaney, cela ne fait aucun doute. Pourtant, dire qu’il y a peu de différence entre Donald Trump et Joe Biden donne à beaucoup de gens d’horribles flashbacks en 2016, alors que la même chose a été dite à propos d’Hillary Clinton. Cela ne devrait pas être comme ça, surtout si près d’une élection que beaucoup ont déjà voté par correspondance et par vote anticipé. Pourtant, beaucoup ont décidé de se tourner vers les médias sociaux et de critiquer l’hôte de la SNL pour la seule fois où son stand-up prend un tournant politique.

“” Rien ne changera “par rapport au résultat des élections? Vraiment, John Mulaney? Même comme une blague? D’accord alors”, a écrit la militante Charlotte Clymer sur les réseaux sociaux. Beaucoup n’étaient pas d’accord avec elle, ce qui a suscité de nombreux débats dans les réponses.

Non, nous avons raison d’être ennuyés. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Vous ne pouvez pas prétendre que la comédie est vraiment intelligente et révélatrice de la vérité et reflète la société et ensuite dire “oh, détends-toi” quand quelqu’un dit quelque chose comme ça 48 heures avant l’élection la plus conséquente jamais organisée. – Charlotte Clymer 🏳️‍🌈 (@cmclymer) 1 novembre 2020

Entre les monologues de Burr et de Mulaney, le mot est que SNL est maintenant la principale cause de prescriptions de Xanax chez les femmes blanches de la banlieue de DC – Tony Simprano (@Tony_simp_rano) 1 novembre 2020

Beaucoup ont rapidement noté que Joe Biden avait dit la même chose aux donateurs plus tôt dans l’année. Malgré leurs affiliations et leur comportement à un parti, peu de choses changeront réellement sous l’un ou l’autre des candidats.

«Tout le temps» est le bon moment pour dire la vérité. Pas pour cette nouvelle race de démocrates de la doctrine Bush, mais pour ceux d’entre nous qui s’opposent réellement à l’Amérique et continuent de sombrer dans le fascisme, la vérité est en quelque sorte cruciale. – Empereur du Texas Y’all (@TexasEmperor) 1 novembre 2020

La citation complète. John Mulaney l’obtient pic.twitter.com/gI1LeK42Nl – nom d’oie sans titre (@notallbhas) 1 novembre 2020

D’autres ont tenté de clarifier les commentaires de Mulaney de leur point de vue. Ils ont noté que ce n’est pas tant que Biden et Trump sont le même type d’homme. La paire ne se ressemble clairement pas. Mais en ce qui concerne les politiques générales et les systèmes établis aux États-Unis, il n’y a pas trop de changement à faire.

quand il a dit «les choses ne changeront pas», il parlait du système dans son ensemble. le système qui était fondé sur le sectarisme et l’oppression ne va pas se réparer soudainement par magie parce qu’une personne a été élue. – olivia (@mckinleystaps) 1 novembre 2020

john mulaney après avoir dit que rien ne changerait grand-chose, peu importe qui gagne aux élections: pic.twitter.com/gEHZA4iBk3 – alex ⎊ (@anthotystark) 1 novembre 2020

Il y avait aussi beaucoup de gens qui étaient dehors pour accueillir les gens en ligne qui perdaient leur calme à cause de la déclaration de SNL. Beaucoup se concentrant sur la façon dont les «libéraux» ont raté l’idée que Mulaney a livré une blague. Ce n’était pas trop loin non plus.

Les libéraux se fâchent contre John Mulaney pour avoir souligné, dans une blague, que la vie de la plupart des gens sera encore merdique dans l’un ou l’autre scénario le jour du scrutin – allez vous faire foutre. C’est aussi une blague. Obtenez une personnalité – Spooky Alex Peter 🎃 (@LolOverruled) 1 novembre 2020

C’était tellement différent de SNL que j’ai pensé qu’il allait être interrompu par Kate McKinnon disant “les gars, de vrais discours, votez Biden” suivi par les deux en duant une triste chanson de piano. Mais non, il était juste comme “aucun de ces idiots n’aidera les pauvres.” Basé Mulaney ce soir! – Blacksheep (@ blacksheep1982) 1 novembre 2020

D’autres personnes ont fait des blagues aux dépens de SNL, partageant une fausse indignation face à la performance de Mulaney et à l’insistance de l’émission à se concentrer sur la politique. Cette réponse tente en fait d’améliorer le monologue.

Choqué et consterné par ce que John Mulaney a dit sur son monologue SNL. J’ai l’impression qu’ils devraient supprimer le monologue tous ensemble. L’invité célébrité devrait juste se tenir sur la scène et les gens applaudissent pour eux, c’est tout. – Cloyd Rivers (@lunch_enjoyer) 1 novembre 2020

Je ne peux pas croire le privilège de John Mulaney quand il a dit * vérifie les notes * que les pauvres souffrent et les riches ne le font pas – Fairy Gothmother (@ jenny2x4) 1 novembre 2020

Enfin, certains étaient vraiment émus que Mulaney se soit prononcé sur le sujet. Bien que cela soit ennuyeux, c’est un exemple de la façon dont le vote, bien qu’important, n’est que le début d’un processus plus long.

Toute la controverse, comme toutes les controverses sur les monologues de la SNL, n’existe que parmi un millier de personnes en ligne. John Mulaney avait manifestement raison. Je ne m’y attendais pas, compte tenu de ma perception générale de lui dans le passé. Bien pour lui. Réconfortant. – Sridhar Ramesh (@RadishHarmers) 1 novembre 2020

