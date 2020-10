John Mulaney organise ce week-end son deuxième épisode Saturday Night Live de 2020, aux côtés de The Strokes en tant qu’invité musical. Le groupe de rock et Mulaney ont joué dans les spots promotionnels de cette semaine, rappelant aux téléspectateurs qu’il y a des dates importantes à retenir. L’épisode d’Halloween est diffusé juste avant la fin de l’heure d’été à 2 h. Saturday Night Live est diffusé à 23 h 30 HE en direct sur NBC.

Dans un premier temps, l’acteur Ego Nwodim a souligné que l’heure d’été se termine après la fin du spectacle. Ensuite, le chanteur principal de Strokes, Julian Casablancas, a dit aux téléspectateurs de ne pas oublier de revenir en arrière. “Y a-t-il autre chose que nous voulons leur rappeler?” Demanda Mulaney. Casablancas a sonné avec Thanksgiving, pas le jour des élections mardi.

Ensuite, Nwodim a demandé à Mulaney quand était la dernière fois qu’il avait animé un épisode. C’était en février. “Et que s’est-il passé depuis?” elle a demandé. “Une pandémie mondiale qui a tout ruiné”, a répondu Mulaney. “John Mulaney, vous nous avez maudits!” Dit Nwodim. “Ouais, désolé pour ça,” ajouta Mulaney avec un clin d’œil.

C’est la quatrième fois que Mulaney accueille Saturday Night Live après son mandat d’écrivain dans l’émission de 2008 à 2012. Il a déjà animé des épisodes le 14 avril 2018; 2 mars 2019; et le 29 février 2020. Par coïncidence, l’épisode du 29 février contenait plusieurs blagues sur le coronavirus, bien avant que quiconque sache comment le virus allait s’emparer du pays pendant des mois.

Mulaney a joué dans un sketch “coupé pour le temps” qui parodiait la télé-réalité à succès de Netflix Love Is Blind. Dans la version SNL de l’émission, les gens se sont rencontrés et sont tombés amoureux alors qu’ils étaient en quarantaine avec le virus. Le personnage de Mulaney, Dirk, le “patron exécutif”, est tombé amoureux de Raquel, le “preneur de photos” de Nwodim. L’épisode comprenait d’autres blagues sur le coronavirus, dont une dans le croquis “Airport Sushi” et une autre dans un froid ouvert où les candidats démocrates à la présidentielle ont interrompu la conférence de presse du vice-président Mike Pence.

Quant à The Strokes, ils ont joué sur SNL le 19 janvier 2002; 21 janvier 2006; et le 5 mars 2011. Ils devaient initialement se produire en avril, après la sortie de leur album de retour acclamé The New Abnormal. Casablancas a également joué dans le célèbre sketch “Boombox” avec Andy Samberg et The Lonely Island.

L’épisode Halloween 2020 est le cinquième nouvel épisode consécutif de la saison SNL, établissant un record pour l’émission. Le record sera prolongé lorsque SNL diffusera un sixième épisode consécutif le samedi 7 novembre. La saison 46 a également présenté Jim Carrey en tant que candidat démocrate à la présidence Joe Biden et l’ancienne membre de la distribution Maya Rudolph en tant que colistière de Biden, la sénatrice californienne Kamala Harris.