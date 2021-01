John Pettit, vice-président et chef de l’exploitation de l’équipe de football en salle de l’Iowa Barnstormers, est décédé la veille de Noël. La famille a confirmé la nouvelle par une déclaration sur les réseaux sociaux et a déclaré qu’il était décédé “paisiblement et entouré d’amour”. Ils ont énuméré la cause du décès comme COVID-19.

«Il n’y a pas de mots pour exprimer à quel point il était un mari, un père et un grand-père incroyable et aimant et il n’y a pas de mots pour exprimer à quel point il nous manque», a écrit la famille, par KCCI Des Moines. “John était l’un des hommes les plus gentils à avoir jamais vécu. Si vous le connaissiez, vous l’aimiez – à moins que vous n’essayiez peut-être de négocier avec lui. Il a laissé une marque sur ceux qu’il rencontrait. Il traitait les étrangers de la même manière qu’il traiterait les siens. Il y a d’innombrables personnes qui le considéraient comme une figure paternelle ou un meilleur ami. “

C’est avec une immense tristesse que je vous informe du décès de notre chef, John Pettit. John était COO des Barnstormers depuis que nous avons ramené l’équipe en 2008. Il est impossible de penser aux Barnstormers sans penser à John. Veuillez lire: https://t.co/y4TpMWZn2k pic.twitter.com/tOr1ROvP28 – Iowa Barnstormers (@iabarnstormers) 29 décembre 2020

Jeff Lamberti, le principal propriétaire de l’équipe, a publié une déclaration sur Facebook et a réfléchi sur les contributions de Pettit à l’équipe. Il a déclaré que le regretté COO était avec la franchise depuis son retour en 2008. Lamberti a appelé Pettit le “cœur et l’âme” de l’équipe et a déclaré qu’il était impossible de penser aux Iowa Barnstormers sans penser à lui.

“Inutile de dire que nos cœurs sont brisés en ce moment”, a déclaré Lamberti dans le communiqué. “S’il vous plaît, gardez Janice, Jaclyn, Juliann, ses petits-enfants et toute la famille Pettit dans vos pensées et vos prières. Le cercle d’amis de John s’étendait sur tout le pays et au-delà. Il était respecté dans tout le monde du sport professionnel.”

La famille de Pettit ne tiendra pas de service pour lui pour le moment. De plus, ils ont demandé que les gens fassent des dons à l’une des trois organisations au lieu d’envoyer des fleurs. Ils ont listé l’ARL de l’Iowa (Animal Rescue League), la Puppy Jake Foundation et le Diabetes Memorial comme options.

Les Iowa Barnstormers ont commencé leurs opérations en 1993 mais sont devenus une équipe officielle d’expansion de la Ligue Arena en 1995. L’équipe a trouvé un succès immédiat, atteignant les séries éliminatoires trois fois de suite et le match de championnat deux fois. Bien qu’ils n’aient pas atteint la gloire les deux fois. Cependant, les Barnstormers ont attiré l’attention en raison de la présence de Kurt Warner, le futur quart-arrière du Temple de la renommée de la NFL pour les Rams de St. Louis et les Cardinals de l’Arizona.

Les Barnstormers ont été vendus à un groupe de propriété en 2000 et n’ont duré qu’une saison de plus avant de cesser leurs activités en 2001. L’équipe est restée inactive jusqu’à ce que Lamberti et un groupe d’investisseurs les ramènent. Les Barnstormers ont joué au cours de la saison 2008 et sont restés actifs dans Arena Football jusqu’à ce que la ligue dépose le bilan en 2019 et cesse ses activités. Les Barnstormers font désormais partie de la Ligue de football en salle.