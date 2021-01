John Reilly, un acteur qui s’est démarqué par son rôle de Sean Donely dans la série “General Hospital”, et qui a participé à d’autres séries populaires telles que “Dallas”, “Vacation at sea” ou “Dynasty” est décédé à 84 ans.

La nouvelle a été confirmée par la fille de Reilly, Caitlin, qui a partagé la nouvelle sur Instagram. Pour le moment, la cause du décès n’a pas été révélée.

John Henry Matthew Reilly alias Jack. La lumière la plus brillante du monde s’est éteinte. Imaginez la meilleure personne au monde. Maintenant, imaginez que cette personne est votre père. Je suis tellement reconnaissant que ce soit le mien. Je suis très reconnaissant de l’avoir aimé. Je suis très reconnaissant d’être arrivé à temps pour le serrer dans mes bras et lui dire au revoir. Honnêtement, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je sais qu’il sera avec moi. Je t’aimerai pour toujours, papa », a-t-il écrit.

Né le 11 novembre 1936 à Chicago, Illinois, Reilly a commencé à jouer au milieu des années 1960. Son premier grand rôle à la télévision est venu en 1974, quand il a remplacé John Colenback dans “As the World Turns”, un rôle. qu’il a joué jusqu’en 1976.

Sa carrière comprenait plus tard deux apparitions invitées sur “The Bionic Woman” et elle a continué à avoir un rôle régulier sur “Dallas”. En 1984, Reilly a été choisi pour jouer Sean Donely dans “General Hospital”. Son personnage a été éliminé de la fiction en février 1995, mais il a participé des décennies plus tard aux émissions spéciales de la série, sa dernière apparition étant en 2013. Après “General Hospital”, Reilly a assumé le rôle d’Alistair Crane dans le feuilleton ” Passions’.

Il a également travaillé sur huit épisodes de “Living Sensation” et a exprimé Hawkeye dans la série animée “Iron Man”. Sa carrière comprend d’autres titres populaires tels que «Dynasty», «Apartment for three» ou «Holidays at sea». Il a eu l’opportunité de travailler avec William Friedkin, directeur de “The Exorcist”, sur “The Contract of the Century”. Il a partagé des photos avec Robert Redford dans “Carnival of the Eagles” et a coïncidé avec Barbra Streisand et Ryan O’Neal dans “Bottom Fight”.