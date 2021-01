John Rich n’a toujours pas finalisé son pari caritatif avec le journaliste Adam Gold au cours des dernières élections. Au milieu de Donald Trump et du GOP se battant pour le recomptage des votes et le retrait des «faux» votes, le musicien de musique country est resté convaincu que Trump se révélerait être le président le jour de l’inauguration. Avec Joe Biden comme président élu et attendant la transition du pouvoir de ce mois-ci, Rich n’aurait pas donné suite au pari qu’il avait fait.

Gold a tweeté pendant les vacances que Rich n’avait pas finalisé le contrat sur leur don de 10 000 $ pour une œuvre caritative. Leur interaction initiale est intervenue après que la Cour suprême a rejeté les efforts du GOP pour rejeter les votes électoraux en Pennsylvanie. “@Goldadam TRÈS confiant! Rendons notre pari officiel », a commencé son tweet. «Nous avons tous les deux mis 10k sur un compte séquestre et si Biden est assermenté en tant que POTUS, je perds mes 10k, mais vous devez en faire don à @FoldsOfHonor. Si Trump gagne, je donnerai votre 10k à une association caritative de votre choix. Traiter? #PutUpOrShutUp. » C’était également après que Gold l’ait encouragé en lui envoyant un tweet lui demandant si le chanteur Big and Rich se sentait «toujours bien» à propos de sa prédiction selon laquelle Trump serait au pouvoir.

Hey @johnrich s’il vous plaît dites à votre manager @OEGNashville d’arrêter de me fantôme re: finaliser notre contrat re: notre pari de 10k $. Merci! – Adam Gold (@GoldAdam) 23 décembre 2020

Rich est resté vocal sur le paysage politique sur les médias sociaux. Dimanche, après la réélection de Nancy Pelosi à la présidence de la Chambre, Rich a appelé sur Twitter Pelosi pour avoir autorisé la représentante Gwen Moore (D-Wisc.) À voter en personne après avoir été testée positive pour COVID-19.

Au cours du week-end, Trump a eu une surface d’appel téléphonique accablante alors que le Washington Post a publié un extrait audio d’un appel téléphonique d’une heure entre Trump et le secrétaire d’État de Géorgie, Brad Raffensperger. Là-dessus, Trump l’a supplié de sortir et de «trouver» des votes. Il a suggéré qu’il y avait plus de 11 000 votes là-bas qui pourraient lui donner la victoire électorale dans l’État. Malgré ses efforts persistants, Trump a été contré par Raffensperger, qui a déclaré que les résultats étaient justes et que la date à laquelle il cherchait lui donnait une mauvaise idée.

Le mandat de quatre ans de Trump prendra fin à la fin du mois lorsque Joe Biden s’avancera le jour de l’inauguration le 20 janvier. Avant cela, un grand changement dans le paysage politique pourrait se produire le 5 janvier lors du second tour du Sénat de George. cela déterminera quel parti aura le contrôle du Sénat à l’avenir.