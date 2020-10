Lundi, Ron Howard a annoncé qu’il y aurait un événement de retrouvailles Happy Days afin de soutenir le Parti démocrate du Wisconsin. Howard a noté sur Twitter que cette élection est l’une des plus importantes de notre vie et que le Wisconsin est l’un des États que l’ancien vice-président Joe Biden doit gagner pour remporter la présidence. En réponse à ce message, John Stamos jette son chapeau dans le ring dans le but de sécuriser le rôle de Chachi, qui était à l’origine joué par Scott Baio.

Howard a déclaré qu’il sera rejoint par certaines de ses co-stars de Happy Days pour cet événement, qui se tiendra dimanche. Henry Winkler, Anson Williams, Marion Ross, Don Most et d’autres membres de la distribution feront partie de cet événement de réunion aux côtés de Howard. Baio est apparu à l’origine sur Happy Days dans le rôle de Chachi. Cependant, il ne semble pas qu’il fasse partie de ces retrouvailles, ce qui ne devrait pas être trop surprenant étant donné que Baio a fréquemment exprimé son soutien au parti républicain. Pourtant, Stamos veut toujours que “Chachi” fasse partie de l’événement. Alors, il a cité-tweeté le message d’Howard à propos de la réunion et a demandé en plaisantant: “Puis-je jouer Chachi?”

Puis-je jouer à Chachi? https://t.co/qAa8fIzg4Z – John Stamos (@JohnStamos) 20 octobre 2020

Bien sûr, le Chachi original n’était pas ravi de voir la réponse de Stamos. Baio a répondu directement au tweet de Stamos en écrivant: “Ne devriez-vous pas vous occuper de tante Becky?” Le message de l’acteur faisait référence à Lori Loughlin, ancienne co-star de Full House de Stamos, qui a récemment été condamnée à la prison pour le scandale des admissions à l’université impliquant ses deux filles. Mais ce n’était pas tout ce qu’il avait à dire à ce sujet.

Dans un message de suivi, Baio a tweeté l’appel initial de Stamos à jouer Chachi et a écrit: “C’est ce à quoi Hollywood en est arrivé.” Il a également inclus les hashtags «#shameful» et «#LiberalsAreDesperate». Au cours des dernières années, Baio a publiquement partagé son soutien aux législateurs républicains. Il a même colporté diverses théories du complot liées aux démocrates, y compris celles sur l’ancien président Barack Obama. Il n’est donc pas trop surprenant de voir qu’il ne sera pas impliqué dans la réunion virtuelle de Happy Days. L’événement sera diffusé en direct dimanche à 19 h HE pour toute personne qui fait un don à WisDems. Une page pour l’événement note que “Tout ce que vous donnez sera utilisé pour s’assurer que Trump perd le Wisconsin, et donc la Maison Blanche.”