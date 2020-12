John Travolta a célébré les vacances à la maison avec ses enfants cette année, en utilisant Instagram pour partager une vidéo festive de ses enfants, sa fille de 20 ans Ella et son fils de 10 ans Ben. Travolta était derrière la caméra dans le clip, avec une ouverture avec Ella debout devant un arbre de Noël en pyjama.

«Dis Joyeux Noël, Ella», l’implora son père avant de demander à Ben, qui était assis sur une chaise à proximité, de saluer la caméra. Les deux frères et sœurs obéirent, répondant par «Joyeux Noël» en souriant et en agitant la main. “Joyeux Noël de la famille Travolta!” Travolta a sous-titré le message. Ella a partagé une vidéo supplémentaire sur sa propre page Instagram, partageant un message pour ses abonnés.

«Avant la fin de la nuit, je voulais vous souhaiter bonne nuit et joyeux Noël», a-t-elle déclaré à la caméra. “J’espère que vous avez tous passé une belle journée et j’attends avec impatience la nouvelle année avec vous tous.”

Cette année était le premier Noël de la famille sans la femme de Travolta et la mère des enfants, Kelly Preston, décédée en juillet après une bataille de deux ans contre le cancer du sein. Le fils de Travolta et Preston, Jett, est décédé en 2009 à l’âge de 16 ans.

Travolta a annoncé la mort de sa femme sur Instagram, écrivant qu’il partageait la nouvelle “avec un cœur très lourd”.

«Elle a mené un combat courageux avec l’amour et le soutien de tant de gens», a-t-il sous-titré une photo de Preston. «Ma famille et moi serons à jamais reconnaissants envers ses médecins et infirmières du MD Anderson Cancer Center, tous les centres médicaux qui ont aidé, ainsi que ses nombreux amis et proches qui ont été à ses côtés. L’amour et la vie de Kelly seront toujours être rappelé, “

Travolta a poursuivi: “Je vais prendre du temps pour être là pour mes enfants qui ont perdu leur mère, alors pardonnez-moi à l’avance si vous ne nous entendez pas pendant un moment. Mais sachez que je ressentirai votre effusion d’amour. dans les semaines et les mois à venir alors que nous guérissons. “

À Thanksgiving, il a publié une vidéo remerciant les fans pour leur soutien après la mort de Preston. “Je veux juste profiter de ce moment pour remercier chacun d’entre vous de m’avoir soutenu d’une manière aussi incroyable cette année”, a-t-il déclaré dans le clip. “Joyeux Thanksgiving, et toujours aimer.”