John Travolta rend hommage à sa défunte épouse, Kelly Preston, à l’occasion de ce qui aurait été son 58e anniversaire. Trois mois après la mort de Preston à la suite d’une bataille de plusieurs années contre le cancer, l’acteur de Grease s’est rendu mardi sur Instagram avec un doux message pour marquer l’occasion, partageant une photo de retour de leur mariage.

Sous-titrant le message, qui comprenait également une photo en noir et blanc du mariage de ses parents – Salvatore et Helen -, Travolta a écrit: “Joyeux anniversaire, chérie!” En réfléchissant à leurs noces, il a ajouté: “J’ai trouvé cette photo du mariage de ma mère et de mon père. C’était agréable de voir la nôtre à côté du leur.” Il a conclu avec: “Tout mon amour, John.” Travolta et Preston se sont mariés en 1991 après s’être rencontrés sur le plateau de The Experts en 1987 et ont par la suite accueilli trois enfants – Ella, 20 ans, Benjamin, 9 ans, et Jett, décédé en 2009 à l’âge de 16 ans des suites d’une crise.

Preston, qui a joué dans un certain nombre de films, dont Jerry Maguire et Twins, est décédé à l’âge de 57 ans en juillet à la suite d’une bataille de deux ans contre le cancer du sein. Son mari avait confirmé la nouvelle de son décès dans un article déchirant sur les réseaux sociaux, dans lequel il annonçait “avec un très lourd” que Preston “avait perdu sa bataille de deux ans contre le cancer du sein”. Il a dit qu’elle «a mené un combat courageux avec l’amour et le soutien de tant de gens», ajoutant que lui et sa famille seraient «éternellement reconnaissants envers ses médecins et infirmières» qui se sont occupés d’elle au MD Anderson Cancer Center.

Preston n’avait pas auparavant rendu publique sa bataille contre le cancer, préférant plutôt la garder privée. Dans une déclaration à PEOPLE à l’époque, son représentant a expliqué que l’actrice «suivait un traitement médical depuis un certain temps» et qu’elle était soutenue par sa famille et ses amis les plus proches.

“L’amour et la vie de Kelly resteront toujours dans les mémoires”, a ajouté Travolta dans son message. “Je vais prendre un peu de temps pour être là pour mes enfants qui ont perdu leur mère, alors pardonnez-moi à l’avance si vous ne nous entendez pas pendant un moment. Mais sachez que je ressentirai votre effusion d’amour dans les semaines. et des mois à venir alors que nous guérissons. “

En plus de jouer dans Jerry Maguire et Twins, Preston était également bien connue pour ses rôles dans From Dusk Till Dawn, Sky High, For Love of the Game, Jack Frost et The Last Song. Elle et son mari ont également joué l’un à côté de l’autre dans un certain nombre de titres, notamment Battlefield Earth, Old Dogs et Gotti. Son dernier film était Off the Rails, un film britannique avec Judi Dench.