Ce cinéma connaît un tel succès à travers le monde, avec 42,5 milliards de dollars levés dans le record absolu du box-office pré-pandémique de 2019 sans compter sur les plateformes de vidéo à la demande, on peut dire qu’il aura quelque chose à voir avec le fait que ce soit de l’art. plus collectifs, complets et totalisants de ceux qui ont quitté l’esprit humain. Si un blockbuster hollywoodien peut embaucher jusqu’à 8000 personnes, le film lui-même rassemble l’écriture de scénario, la photographie, les images en mouvement, peut-être d’autres arts dans la conception artistique et, bien sûr, la musique.

“Rey’s Theme” est la meilleure des trois dernières bandes sonores de John Williams pour Star Wars et est dédiée au protagoniste joué par Daisy Ridley

Et il ne semble pas très discutable que le compositeur de bande sonore le plus respecté aujourd’hui est le new-yorkais John Williams (né en 1932), atypique de partitions inoubliables comme Jaws (Steven Spielberg, 1975), Superman (Richard Donner, 1978), la saga Indiana Jones (Spielberg, depuis 1981) ou Star Wars (George Lucas, depuis 1977). Si son génie a également été démontré avec le diptyque de Seul à la maison (Chris Columbus, 1990, 1992), les trois premiers films sur Harry Potter (Columbus, Alfonso Cuarón, 2001-2004) ou Arrête-moi si tu peux (Spielberg, 2002) .

Certains d’entre nous préféreront peut-être la densité romantique et l’expérimentation de son collègue californien Danny Elfman (Le cauchemar avant Noël), mais John Williams continue de fournir la preuve de son immense talent, ayant dépassé pas moins de huit décennies de vie. Et la preuve la plus incontestable qu’il en est ainsi se trouve dans la meilleure chanson thème des dernières bandes sonores de Star Wars, ceux qui soutiennent la trilogie formée par Le réveil de la force (JJ Abrams, 2015), The Last Jedi (Rian Johnson, 2017) et The Rise of Skywalker (Abrams, 2019). Et ce thème, qui est glorieux à entendre, il nous a déjà donné dans le premier de ces films.

“Le thème de Rey” capture la nature de The Force Awakens: poursuivre l’histoire du combat des Jedi contre les Sith, renouveler la saga sans oublier ses essences fondamentales

Il s’agit de «Rey Thème», sixième par ordre d’apparition lors du film Jota Jota et dédié au protagoniste joué par Daisy Ridley (Ophelia), dans lequel il capture la nature même de ce qu’était ce projet de film chargé de nostalgie: Continuez l’histoire du combat des Chevaliers Jedi contre les Seigneurs Sith avec le rôle principal de la famille Skywalker, en renouvelant la saga sans oublier ses essences fondamentales. De cette façon, sa polyphonie mélange des sons et des notes populaires de John Williams lui-même, des percussions et du vent, avec d’autres cordes plus récentes, très belles jusqu’aux poils de la peau des mélomanes les plus sensibles.

Bien sûr, les autres compositions de ces trois bandes sonores ne sont en aucun cas négligeables; quelle folie! “Torn Apart” ou “The Jedi Steps and Finale” dans The Force Awakens, “The Last Jedi” et “Finale” de nouveau dans, oui, The Last Jedi et “The Rise of Skywalker” et “The Force Is with Vous », bien sûr, dans The Rise of Skywalker montrent également que John Williams a un cerveau formidable pour les bâtons et les matraques. Cependant, les contributions de Michael Giacchino (Lost) pour Rogue One: A Star Wars Story (Gareth Edwards, 2016) et John Powell (Chicken Run: Escape on the Farm) pour Han Solo (Ron Howard, 2018) ne sont ni un peu mémorable.

La version de «Rey’s Theme» d’après le Recording Arts Orchestra de Los Angeles avec Anne-Sophie Mutter au violon, quel grand plaisir

Mais, s’il y a une chose qui n’échoue pas car il était pratiquement impossible qu’elle échoue dans la suite de la trilogie et qui rend justice au passé mythique de Star Wars, c’est bien la musique de John Williams. Et ce seigneur a composé l’indéniable merveille de «Rey Thème» pour The Force Awakens avec quatre-vingt-trois tacos, ce qui est dit bientôt. Et, si vous écoutez aussi la version de l’Orchestre des Arts de l’Enregistrement de Los Angeles, dans lequel l’Allemande Anne-Sophie Mutter est au violon et montre la raison pour laquelle elle a reçu la Médaille d’Or du Mérite des Beaux-Arts espagnols de la même manière 2015 puis “le Nobel de la musique” en 2019, oh, quel grand plaisir.

