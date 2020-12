Johnnie Walker Green Label a fait une collaboration spéciale avec l’illustratrice mexicaine Cecilia Maafs, qui a réalisé quatre modèles différents pour donner vie à une collection limitée de pièces, en vente en décembre.

Le but de la Walker House est de célébrer la fin de l’année avec une pièce numérotée, qui deviendra un objet d’art de collection.

Johnnie Walker Green Label est fabriqué à partir de single malts affinés pendant au moins 15 ans, provenant de quatre coins différents de l’Écosse. La créatrice mexicaine s’est inspirée de ces quatre malts pour capturer sa propre essence à travers eux, et ainsi donner à chacun un cachet de différenciation.

Mon travail est une invitation à se connecter, à être le plus authentique possible, je cherche toujours à ce que ce que je fais se traduise en un art qui inspire. Je pense que Johnnie Walker et moi avons cela en commun », a commenté Cecilia Maafs dans un communiqué de presse.

De cette manière, le malt de la distillerie Linkwood; Il a des notes fruitées et florales qui ajoutent une touche de finesse et de fraîcheur, c’est pourquoi il a inspiré un design plus féminin, cherchant à se connecter avec l’énergie créative des femmes.

Un deuxième design révèle des éléments de la mer, comme un bateau ou une ancre, qui vise à donner une interprétation subtile au malt Talisker, qui ajoute des saveurs maritimes et salines.

Caol Ila est un malt de la côte ouest de l’Écosse. Cela ajoute un caractère fumé au whisky. Pour le représenter, l’artiste mexicain a créé un design inspiré de l’espace et des mystères de l’univers.

Forêts, falaises, nature abondante et caractère aventureux est la quatrième idée créative qui cherche à représenter l’essence du malt Cragganmore.

Ainsi, la collaboration entre Johnnie Walker Green Label et Cecilia Maafs se compose de quatre modèles différents: au total, il y a 1200 pièces de ce whisky. Ils seront en vente au Mexique à partir du 10 décembre 2020.

Source: El Financiero