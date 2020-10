Les fans de baseball se souviennent de la légende des Cincinnati Reds Joe Morgan, décédé à l’âge de 77 ans dimanche. Et l’un des grands coéquipiers de Morgan, le receveur du Hall of Fame Johnny Bench, lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux. Bench est allé sur Twitter pour réagir à la mort de Morgan en publiant une photo de lui tout en taguant la Major League Baseball et le Baseball Hall of Fame. Dans la légende, Bench a écrit que Morgan est «tout simplement le meilleur».

Bench et Morgan étaient coéquipiers des Reds de 1972 à 1979. Les deux étaient des membres clés de l’équipe “Big Red Machine” des Reds alors que l’équipe a remporté les titres des World Series en 1975 et 1976. Bench et Morgan ont tous deux été plusieurs gagnants du prix MVP. Bench a remporté ses MVP en 1970 et 1972 tandis que Morgan a réclamé ses prix en 1975 et 1976. Bench a été intronisé au Temple de la renommée du baseball en 1989 tandis que Morgan a été intronisé en 1990.

@MLB @baseballhall SIMPLEMENT LE MEILLEUR pic.twitter.com/KoR9J7oFnp – Johnny Bench (@ JohnnyBench_5) 12 octobre 2020

«Joe n’était pas seulement le meilleur joueur de deuxième but de l’histoire du baseball, il était le meilleur joueur que j’ai jamais vu et l’une des meilleures personnes que j’ai jamais connues», a déclaré Bench dans un communiqué au Temple de la renommée du baseball. «C’était un père et un mari dévoué et un jour ne passera pas sans que je ne pense à sa sagesse et à son amitié. Il a laissé au monde un endroit meilleur, plus juste et plus égal qu’il ne l’a trouvé, et a inspiré des millions de personnes. le chemin.”

En plus d’avoir remporté deux World Series et deux MVP awards, Morgan a été 10 fois All-Star, cinq fois Gold Glove et Silver Slugger en 1982. Il a commencé sa carrière avec les Houston Colt .45s / Astros et aussi a joué pour les Giants de San Francisco, les Phillies de Philadelphie et l’Oakland Athletics.

“La famille Reds a le cœur brisé. Joe était un géant dans le jeu et était adoré par les fans de cette ville”, a déclaré le PDG des Reds, Bob Castellini, dans un communiqué après la mort de Morgan. «Il avait une fidélité et un dévouement de longue date envers cette organisation qui s’étendait à notre équipe actuelle et au personnel du front office. En tant que pierre angulaire de l’une des plus grandes équipes de l’histoire du baseball, ses contributions à cette franchise vivront pour toujours. Coéquipiers de Red Machine. “