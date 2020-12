Johnny Depp contre Amber Heard continue. Après avoir appris que l’acteur de “ Pirates des Caraïbes ” prévoyait de s’adresser à la Cour d’appel pour faire appel de la condamnation contre The Sun, des informations ont maintenant été publiées sur la façon dont l’interprète a tenté de faire renvoyer par Warner Bros. Amber Heard du premier épisode de “ Aquaman ‘, ainsi que d’autres commentaires incendiaires contre son ex-femme, a rapporté l’agence de presse Europa.

Comme l’a révélé The Hollywood Reporter dans un rapport détaillé, Depp a essayé par tous les moyens que Heard n’apparaissait pas dans le film à succès réalisé par James Wan et mettant en vedette Jason Momoa.

«Je veux être remplacée dans le film WB», a-t-elle écrit à sa sœur, la productrice Christi Dembrowski, qui avait auparavant un accord avec Warner. En fin de compte, cela ne s’est pas produit.

Pour le moment, Depp est sorti des sagas «Pirates des Caraïbes» et «Bêtes fantastiques». Dès le premier cas, Disney a, directement, annoncé un redémarrage de la franchise axée sur les personnages féminins dans lesquels, en principe, le personnage de Jack Sparrow ne sera pas présenté. Dans le second cas, Warner a décidé de se débarrasser de Depp après avoir perdu son procès contre The Sun, qui le traitait de «femme abuseur», et a finalement été remplacé par Mads Mikkelsen dans le rôle de Grindelwald.

Bien que Heard n’ait pas été expulsé d’Aquaman, il y a un fort mouvement sur les réseaux sociaux pour que l’actrice ne participe pas à la suite. La pétition pour Warner de licencier l’actrice a réussi à dépasser un million et demi de signatures. Pour le moment, l’étude n’entend pas se passer de l’interprète, qui a répondu que «les campagnes payantes ne décidaient pas des distributions».

Le reportage de THR comprend plusieurs déclarations de Depp qui apparaissent dans la décision du juge Andrew Nicol sur les allégations de diffamation de Depp contre The Sun, que l’acteur a perdues. Parmi les commentaires que les médias mettent en lumière, il y a des déclarations de l’acteur contre Heard avec l’ancien agent de l’actrice ou avec d’autres de ses connaissances.