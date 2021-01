Johnny Depp accuse Amber d’avoir menti à propos de dons | AP

L’acteur renommé Johnny Depp accuse son ex-femme Ambre entendu de mentir sur les dons altruistes qu’elle avait promis, car l’une des preuves les plus convaincantes est la lettre de l’un des hôpitaux où ils demandent à l’actrice si elle tiendrait sa promesse.

Ça ne fait aucun doute que divorce entre Amber Heard et Johnny Depp est devenue l’une des séparations les plus scandaleuses de ces dernières années, car après plusieurs déclarations et de fortes accusations de violence domestique par les deux acteurs devant les tribunaux, les affrontements semblent n’avoir pas de fin.

C’est ainsi que le conflit qui a commencé avec la séparation du couple en 2016 se poursuit à ce jour et maintenant avec l’équipe d’avocats de Depp accusant la co-star d’Aquaman de menteur.

Et comme vous vous en souvenez peut-être, l’actrice avait promis qu’elle avait toujours été indépendante financièrement et qu’elle n’avait pas besoin de l’argent qui lui était dû après son divorce, c’est pourquoi elle a promis de diviser les 7 millions de dollars pour en faire don à deux organisations à but non lucratif. à but lucratif: Children’s Hospital Los Angeles et l’American Civil Liberties Union.

Cependant, tout semble indiquer qu’il n’a donné qu’une petite partie de l’argent et que les organisations n’ont plus rien reçu de l’actrice.

Il est à noter que les fondations ne se sont pas manifestées pour faire une déclaration, mais selon les informations recueillies par le Daily Mail, Heard n’a donné que 100000 dollars à l’hôpital pour enfants de Los Angeles, et même les responsables de l’endroit lui ont écrit une lettre pour savoir si Les 3,5 millions qui avaient été promis ne seraient plus remplis, car ils servent des personnes qui bénéficient rarement de la sécurité sociale ou qui ne peuvent pas couvrir leurs dépenses, donc elles dépendent largement des dons.

Cette enquête viendrait en faveur de l’acteur qui n’hésiterait pas à en profiter pour démontrer que son ex-femme ment, ce qui serait une preuve en sa faveur au milieu du dernier procès en diffamation intenté par Depp.

De son côté, Elaine Charlson Bredehoft, l’avocate de l’actrice, a assuré que ambre Il a bien l’intention de se conformer à ces dons, cependant, après des visites aux tribunaux et des poursuites constantes, il a dû utiliser cet argent pour sa défense; mais elle reste déterminée à donner l’argent qu’elle a promis.

En fait, ce sont les mots exacts d’Amber en 2016 sur la façon dont elle utiliserait son argent de divorce:

Comme indiqué dans l’ordonnance restrictive et le règlement de divorce, l’argent n’a joué aucun rôle pour moi personnellement et ne l’a jamais fait, sauf dans la mesure où je pourrais en faire don à une œuvre de bienfaisance et, espérons-le, aider le moins capables de se défendre », a-t-il souligné.

En revanche, l’avocat de l’actrice a envoyé une déclaration dans laquelle elle assure que ces nouvelles déclarations à son encontre ne sont rien de plus qu’une tentative désespérée de Depp de diffamer l’actrice.

L’effort de M. Depp pour semer dans les médias des articles critiquant Amber pour ne pas avoir honoré tous les dons qu’elle a promis à des œuvres caritatives est une autre tentative désespérée de détourner l’attention des conclusions de la Cour britannique relatives aux allégations selon lesquelles M. Depp a commis des abus et de la violence domestique », a-t-il commenté.

Il semble que ce soit une bataille sans fin, car la fin est vue assez loin et malheureusement, elle joue avec la carrière cinématographique des deux.

