Johnny Depp quitte la saga Fantastic Beasts. L’acteur ne jouera plus le rôle du sorcier noir Gellert Grindelwald dans le spin-off de la franchise Harry Potter.

Cela a été annoncé ce vendredi par l’acteur lui-même via Instagram dans un communiqué dans lequel il déclare que Warner Bros. lui a demandé de démissionner du rôle et il a accepté de le faire.

Cette décision intervient quelques jours à peine après que Depp a perdu un procès en diffamation contre un tabloïd britannique The Sun, qui qualifiait l’interprète d ‘«abuseur d’épouse» en référence à la plainte pour violence domestique déposée par son ex-épouse, Amber Heard, avec qui il mène une bataille sanglante devant les tribunaux depuis des mois.

La déclaration publiée par Depp se lit comme suit:

«À la lumière des événements les plus récents, je voudrais faire la brève déclaration suivante.

Tout d’abord, je voulais remercier tous ceux qui m’ont apporté leur soutien et leur fidélité. J’ai été ému par vos nombreux messages d’amour et d’inquiétude, surtout ces derniers jours.

Deuxièmement, je tiens à vous faire savoir que Warner Bros. m’a demandé de démissionner de mon rôle de Grindelwald dans Fantastic Beasts et j’ai honoré et accepté cette demande.

Et enfin, je veux dire ceci.

Le jugement surréaliste du tribunal britannique ne changera pas mon combat pour dire la vérité et je confirme qu’il avait l’intention de faire appel. Mes intentions restent fermes et je suis déterminé à prouver que les accusations portées contre moi sont fausses. Ma vie et ma carrière ne seront pas définies ces jours-ci. Merci de me lire.”

