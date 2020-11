J

La carrière hollywoodienne d’Ohnny Depp était en lambeaux aujourd’hui alors qu’un juge de la Haute Cour a jugé qu’il était un violent agresseur de sa femme Amber Heard lors de leur mariage tumultueux.

La star de Pirates des Caraïbes, 57 ans, a joué un pari à enjeux élevés en poursuivant le Sun pour diffamation pour un article de 2018 le qualifiant de «batteur de femme».

Depp et son équipe juridique très coûteuse ont qualifié l’actrice Heard de menteuse, qualifiant les allégations de violence domestique de «canular» et insistant sur le fait qu’elle avait concocté une histoire #MeToo au cours de leur histoire d’amour de cinq ans.

Mais dans une confrontation à succès cet été, la star d’Aquaman, Heard, a révélé comment Depp l’avait frappée au visage, l’avait étranglée à plusieurs reprises, l’avait traînée par les cheveux et lui avait jeté des bouteilles.

Le juge Nicol a rendu aujourd’hui un jugement dévastateur pour Depp, concluant qu’il avait attaqué sa femme à 12 reprises et rejetant la plainte en diffamation de Depp contre l’éditeur du Sun News Group Newspaper.

Frappée Heard au visage quand elle a ri de son tatouage “ Wino Forever ” et l’a attaquée le jour de son 30e anniversaire, lui a donné un coup de pied dans un jet privé alors qu’elle était droguée, a écrasé un trou de cul australien tout en soumettant Heard à des «assauts prolongés et multiples» Headbutted Heard avant qu’elle ne le soit en raison d’aller sur The Late Late Show avec James CordenA agressé sa femme lors d’une confrontation finale alors que leur mariage s’effondrait

La décision de la Haute Cour est une justification complète pour Heard, dont la carrière d’actrice est au point mort depuis qu’elle a rendu publiques les allégations d’abus en 2016 et qu’elle a été victime d’abus continus en ligne pour avoir pris la parole.

Le juge a rejeté les allégations de Depp concernant un canular, en statuant: «J’ai constaté que la grande majorité des agressions présumées de Mme Heard par M. Depp avaient été prouvées au civil.»

Constatant que 11 des 14 allégations ont été entièrement prouvées et qu’une autre a été partiellement acceptée, le juge a déclaré que Depp n’avait «pas réussi son action pour diffamation» et que l’étiquette «batteur de femme» «était essentiellement vraie».

La décision d’aujourd’hui peut sonner le glas de la brillante carrière de Depp en tant que leader hollywoodien. L’acteur nominé aux Oscars, l’une des stars les plus prolifiques et les plus connues de sa génération, s’est fait un nom sur des classiques indépendants comme Edward Scissorhands avant de consolider son statut de mégastar avec la série Pirates des Caraïbes.

Après la première apparition des allégations de violence domestique de Heard, Depp a continué à travailler, notamment sur le film Death on the Orient Express de Kenneth Branagh et en tant que méchant dans Fantastic Beasts de JK Rowling…. saga.

Depp a répliqué que les affirmations étaient fausses, insistant sur le fait qu’il aspirait à être un «gentleman du Sud» et qu’il ne frapperait jamais une femme.

Mais dans la décision de 129 pages, le juge a rejeté de grandes parties de la preuve de Depp, concluant qu’il s’était tourné vers la violence en période de stress élevé et lorsqu’il était contesté au sujet de son comportement par Heard.

«M. Depp a fait ce qu’il faisait souvent lorsqu’il était soumis au stress: il buvait de l’alcool de manière excessive et consommait des drogues contrôlées», a-t-il déclaré.

Le juge a souligné un texte accablant et chargé de jurons que Depp lui-même avait envoyé en août 2016, qualifiant Heard de «chercheur d’or» et balançant qu’elle «implorait une humiliation mondiale totale».

«Elle va l’avoir», écrit-il.

Depp se retrouvera probablement avec une facture de frais conséquente de la bataille de la Haute Cour, et est toujours enfermé dans un autre combat judiciaire avec Heard après l’avoir poursuivie pour diffamation aux États-Unis. Son propre avocat, David Sherborne, avait admis qu’une défaite au procès au Royaume-Uni «détruirait la réputation et mettrait fin à sa carrière».

Réagissant au jugement d’aujourd’hui, The Sun a déclaré qu’il «s’est levé et a fait campagne pour les victimes de violence domestique pendant plus de vingt ans».

«Les victimes de violence conjugale ne doivent jamais être réduites au silence et nous remercions le juge pour son examen attentif et remercions Amber Heard pour son courage à témoigner devant le tribunal», a-t-il ajouté.

L’avocate américaine de Heard, Elaine Charlson Bredehoft, a déclaré que le jugement n’était «pas une surprise».

Jenny Afia, du cabinet d’avocats Schillings qui représentait Depp, a déclaré que le résultat était «pervers, déroutant et imparfait» et qu’il serait «ridicule» pour l’acteur de ne pas faire appel.

Elle a déclaré: «Cette décision est aussi perverse que déroutante. Le plus troublant est le fait que le juge s’appuie sur le témoignage d’Amber Heard, et le mépris correspondant de la montagne de contre-preuves de la part des policiers, des médecins, de son propre ancien assistant, d’autres témoins incontestés et d’un éventail de preuves documentaires qui ont complètement démenti les allégations, point par point. Tout cela a été négligé.

<< Le jugement est si imparfait qu'il serait ridicule que M. Depp ne fasse pas appel de cette décision. En attendant, nous espérons que contrairement à cette affaire, la procédure en diffamation en cours en Amérique est équitable, les deux parties fournissant une divulgation complète plutôt que un côté choisit stratégiquement les preuves sur lesquelles on peut et ne peut pas se fier. »