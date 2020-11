ré

Selon votre point de vue, c’était l’une des trois choses: l’émission la plus fascinante de l’été, un accident de voiture prolongé après le mariage ou une perte choquante de temps au tribunal. Pendant 16 jours en juillet à la Royal Courts of Justice, Johnny Depp et son ex-épouse Amber Heard se sont accusés mutuellement d’être abusifs et violents, contrôlants et incontrôlables.

C’était difficile à regarder, difficile de détourner le regard et difficile de se souvenir qu’il s’agissait d’un procès en diffamation et non d’une affaire de divorce ou de bataille pour la garde. Depp a poursuivi l’éditeur du Sun, News Group Newspapers (NGN), et son rédacteur en chef Dan Wootton pour avoir nui à sa carrière et à sa réputation en le traitant de «batteur d’épouse» dans un titre en ligne. Les avocats du journal ont cité 14 agressions présumées de Depp sur Heard pour contester l’action; ses avocats ont soutenu qu’elle était l’agresseur.

Aujourd’hui, le juge Nicol s’est prononcé en faveur de NGN, qui a statué que le tabloïd disposait de suffisamment de preuves pour justifier le fait que Depp était violent envers son Heard dans leur relation. Dans la décision, le juge Nicol a déclaré que Depp avait “prouvé les éléments nécessaires de sa cause d’action en diffamation”, mais NGN a montré que ce qu’ils publiaient “dans le sens que je croyais que ces mots portaient était essentiellement vrai”. Le juge a rejeté la qualification de Heard de «chercheur d’or» qui avait construit un «canular». Il a conclu que Depp l’avait agressée à 12 reprises.

Alors que la poussière retombe sur la décision, rafraîchissons nos souvenirs de la bataille juridique de 2020.

D’un côté, John Christopher Depp, 57 ans, idole de matinée né dans le Kentucky, rockstar en herbe et hellraiser en herbe, star des fantasmes d’art et essai de Tim Burton et des superproductions piratées de Disney. Il est sorti avec Winona Ryder et Kate Moss et a eu deux enfants dans sa relation de 14 ans avec Vanessa Paradis. Ses problèmes de dépendance sont bien documentés: Depp a déclaré en 2013 qu’il avait arrêté de boire car lui et l’alcool “s’entendaient à merveille, mais peut-être trop bien”.

De l’autre, Amber Laura Heard, actrice texane de 34 ans, mannequin et militante contre la violence domestique et pour les droits des LGBTQ. Est apparu dans Pineapple Express, Zombieland et comme Mera dans les films Aquaman de l’univers DC. Je fréquente actuellement Bianca Butti, une actrice et cinéaste qui était à ses côtés pendant le procès.

Depp et Heard se sont rencontrés sur le tournage de The Rum Diary en 2009, ont commencé à sortir ensemble en 2012 et se sont mariés en 2015. Heard a demandé le divorce le 23 mai 2016 et a allégué que Depp avait été verbalement et physiquement abusif sous l’influence de drogues et d’alcool tout au long de leur relation. , ce qu’il a nié. Un règlement a été conclu en août 2016 et le divorce a été finalisé en janvier 2017, Depp payant 7 millions de dollars à Heard. Elle a promis d’en faire don à une œuvre caritative.

En avril 2018, le Sun a publié un article en ligne de Wootton avec le titre: «Gone Potty: Comment JK Rowling peut-il être« vraiment heureux »de jouer le batteur de femme Johnny Depp dans le nouveau film Fantastic Beasts?» Le titre a été modifié en version imprimée le jour suivant. Son procès en diffamation contre The Sun et Wootton a débuté le 7 juillet de cette année.

Depp a semblé habillé, entouré et amplement tatoué, dans des tons et un bandana couvrant le visage, pour l’audience au tribunal no 13, pour être accueilli par une foule de «Deppheads» adorables, certains avec des histoires à raconter sur sa gentillesse, certains habillé en Edward Scissorhands ou Jack Sparrow. Heard a assisté au procès avec Butti et l’avocate Jennifer Robinson.

(Johnny Depp arrive à la Haute Cour de Londres)

Le tribunal a vu des photos de Heard, qui semblait contusionné, apparemment à la suite d’un coup de tête et d’un téléphone lancé. L’équipe de Depp a déclaré que Heard avait régulièrement abusé et agressé Depp, des témoins affirmant qu’elle lui avait jeté une canette de Red Bull dans le dos, l’avait frappé et lui avait craché dessus pendant une dispute. À un moment donné, Depp a admis avoir «accidentellement» frappé Heard, affirmant qu’il se défendait; Heard a admis avoir frappé Depp, croyant qu’il allait pousser sa sœur dans les escaliers, disant qu’elle avait entendu une fois une rumeur selon laquelle il l’avait fait à Moss.

Les épisodes les plus controversés se sont avérés être un voyage en Australie en 2015 où Depp tournait le cinquième film Pirates des Caraïbes, et la fête du 30e anniversaire de Heard à Los Angeles en 2016. Le premier s’est transformé en «prise d’otages de trois jours» selon Heard, au cours de laquelle il lui a arraché sa chemise de nuit, l’a étranglée et lui a coupé le doigt, a uriné et a écrit des graffitis avec du sang et de la peinture sur les murs et les miroirs, et a caché de la viande crue autour de la maison.

Depp a affirmé qu’il souffrait d’une panne à l’époque et s’est blessé au doigt lorsque Heard s’est écrasé une bouteille de vodka sur sa main. Il a envoyé des SMS à son médecin personnel, le Dr Kipper – oui vraiment – après l’incident, qualifiant Heard de «c ***».

Les problèmes à la fête de Los Angeles ont commencé lorsque Depp est arrivé en retard, car – dit-il – il venait d’apprendre qu’il avait perdu 650 millions de dollars de revenus de Pirates et avait une dette de 100 millions de dollars en raison d’une mauvaise gestion financière. Il a fumé du cannabis et s’est couché pour lire un livre, et a affirmé que Heard l’avait attaqué là-bas. Heard a contre-affirmé que Depp lui avait jeté une bouteille de champagne et avait quitté la maison le matin après la fête; revenant un mois plus tard pour récupérer ses affaires ».

(Johnny Depp et Winona Ryder / PA / .)

Le tribunal a vu une image d’une crotte dans le lit du couple, que Heard a imputée à leur Yorkshire Terrier Boo, et Depp a blâmé Heard ou «l’un de sa cohorte», peut-être son ami, l’activiste trans iO Tillett Wright. Heard a qualifié cette suggestion de «absolument dégoûtante»: un SMS de 2014 a été lu où elle a dit qu’elle ne pouvait pas «prédire ou contrôler quand elle utilisera la salle de bain. La nuit dernière, elle a chié partout Johnny pendant qu’il dormait, comme partout. Pas exagéré. » Depp a insisté sur le fait que les selles dans l’incident de défécation ne pouvaient pas avoir été «laissées par un chien de trois ou quatre livres», mais que c’était une «fin appropriée» à sa relation avec Heard.

Au cours du procès, Depp a affirmé que leurs deux chiens, Boo et Pistol, étaient bien entraînés à la maison. Il a nié une fois avoir tenu Pistol par la fenêtre d’une voiture qui roulait à grande vitesse et «faire des hurlements».

Heard a suggéré que Depp avait un alter ego violent appelé «le monstre» qui est sorti sous l’influence de l’alcool ou de la drogue, et a présenté des photos de 2013 montrant prétendument de la cocaïne et des accessoires de cannabis. Depp a été obligé de nier s’être endormi dans les toilettes d’un avion après avoir pris de la cocaïne et avoir agressé Heard parce qu’il pensait qu’elle avait une liaison avec James Franco sur le tournage de The Adderall Diaries. Depp a admis avoir pris de la cocaïne avec Marilyn Manson, disant à sa fille Lily-Rose, alors âgée de 13 ans, qu’elle devrait venir le voir si elle voulait des conseils sur la drogue, et a admis que Boo le chien avait déjà ingéré «une boule de haschich» par accident.

(Photo montrant une blessure présumée avoir été causée par Johnny Depp)

Dans une déclaration de témoin, rendue publique après une demande de presse, Ryder a déclaré que Depp n’était «jamais, jamais violent envers moi». Paradis avait précédemment déclaré qu’il était «une personne et un père gentil, attentionné, généreux et non violent».

Le concierge du penthouse de Depp à Los Angeles a affirmé que le milliardaire technologique Elon Musk «visitait régulièrement» Heard tard dans la nuit (Musk l’a nié sur Twitter), et le tribunal a entendu des images audio de Depp menaçant de couper le pénis de «Mollusc». Heard a affirmé que Depp surveillait la nudité et les scènes romantiques dans ses films et insultait jalousement ses co-stars, appelant Leonardo DiCaprio «tête de citrouille» et Jim Sturgess «Jim Turd Sturgess». Il y a eu de l’intrigue lorsque la vidéo d’une «source anonyme» a été présentée dans laquelle la sœur de Heard, Whitney Henriquez, a semblé affirmer que Heard l’avait agressée, ayant précédemment donné des preuves du contraire.

Depp a dit qu’il était un «gentleman du Sud» qui avait du respect pour les femmes mais qui a envoyé des textes à l’ami acteur Paul Bettany lisant «brûlons Ambre» et «noyons-la avant de la brûler !!! Je vais baiser son cadavre brûlé après pour m’assurer qu’elle est morte. Depp a prétendu que c’était une «blague».