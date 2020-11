Johnny Depp a quitté la franchise Fantastic Beasts vendredi et les fans ont des sentiments mitigés. Depuis que la nouvelle a éclaté, les fans se sont attaqués aux informations qui leur avaient été données, essayant de lire entre les lignes et de déterminer s’ils voulaient que Depp s’éloigne ou non. Beaucoup se mobilisent désormais sur les réseaux sociaux.

Depp a publié une lettre ouverte vendredi, disant qu’il avait été invité à quitter la série dérivée de Harry Potter, mais qu’il “respectait et acceptait cette demande”. Ce licenciement était apparemment lié à son procès en diffamation contre le journal The Sun pour avoir signalé qu’il avait abusé physiquement de son ex-femme, Amber Heard, qu’il avait perdue. Depp a affirmé que c’était en fait Heard qui l’avait abusé, bien que sa preuve n’ait pas été permise au tribunal. L’examen minutieux des médias et l’atteinte à sa réputation ont apparemment poussé Warner Bros.à demander à Depp de quitter la production.

Les fans ont été attirés dans plusieurs directions par cette nouvelle, tous semblant les indigner. D’une part, de nombreux fans de longue date de Harry Potter n’aimaient pas les deux films Fantastic Beasts jusqu’à présent, ce qui a coloré leurs opinions sur cette affaire. Au-delà de cela, beaucoup étaient divisés sur les allégations de Depp contre Heard et vice-versa.

Certains fans ont été surpris d’apprendre qu’il y avait un autre film Fantastic Beasts en préparation, en supposant que leur mauvaise performance au box-office du dernier film aurait écrasé toute la franchise. En fait, Warner Bros. a des plans pour cinq films Fantastic Beasts au total, tous avec des scripts écrits par JK Rowling elle-même. Rien n’indique que le studio abandonne ces projets, même sans Depp à bord. Voici un aperçu de ce que les fans ont ressenti à propos de toutes ces informations lundi.

Salaire complet

NOUVELLES FANTASTIQUES !!! 🎉🎉🎉🎉🍾 Warner Bros devra payer l’intégralité du salaire de Johnny Depp pour Fantastic Beasts 3 !! Johnny avait un contrat pay-or-play, qui exige qu’il soit entièrement rémunéré, que le film soit réalisé ou non et même s’il est refondu 💸💸💸💸💸 #JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/1jQeLRCIbQ – Soutenez Johnny Depp (@MyGrindelwald) 9 novembre 2020

Quelques jours après la nouvelle du licenciement de Depp, une autre histoire est apparue révélant que Warner Bros devrait toujours payer à l’acteur l’intégralité de son salaire pour le film. Pour certains de ses partisans, c’était un bon prix de consolation.

Pétitions

Les gens: Warner Bros, ramenez Johnny Depp dans le rôle de Gellert Grindelwald !!! – Signer la pétition! https://t.co/lZZvRinmSW via @Change – Brian McPherson (@ThatBrianFella) 8 novembre 2020

De nombreux fans de Depp se sont rassemblés avec des pétitions pour le faire revenir dans le film, taguant Warner Bros.et d’autres entreprises directement impliquées. D’autres ont tenté d’améliorer la visibilité des hashtags et des sujets tendance associés.

Feu entendu, aussi

Amant de DCU ici, mais ni Warner ni DC ne reçoivent mon argent, pas avant d’avoir fait cela.

Le fait que l’un abandonne une victime avérée de DV et l’autre garde l’agresseur avéré me dépasse.

Johnny Deep est LA victime et pourtant c’est lui qui est vilipendé et aliéné !? – abvn (@abvn) 9 novembre 2020

Plutôt que de vouloir la réintégration de Depp, certains fans ont appelé Warner Bros.à licencier Heard également. Heard a un rôle de premier plan dans la franchise Aquaman et devrait apparaître dans Aquaman 2. Bien qu’elle n’ait été reconnue coupable d’aucun acte répréhensible, certains fans pensent que c’est elle qui a abusé de Depp, et non l’inverse.

La franchise

Les films sont assez horribles de toute façon. pic.twitter.com/65T7Vzea3k – Anam Sohail (@ CarpeDi3m_) 9 novembre 2020

Avec ou sans Depp, de nombreux fans ont pris ce temps pour exprimer leur critique de la franchise Fantastic Beasts. De nombreux fans de Harry Potter n’aimaient pas les deux premiers films et n’étaient pas excités pour plus – peu importe qui était choisi.

Refonte

Ils refondent Grindelwald? 😭😭 Je veux dire que je n’aimais pas Jonny Depp en premier lieu mais POURQUOI https://t.co/2uM9xSWYnq – niels. (@nielsjot) 9 novembre 2020

Indépendamment de ce qu’ils pensaient de Depp, certains fans ont été rebutés par l’idée d’une refonte au milieu d’une série, estimant que cela rejetterait toute la franchise.

Des doutes quant à l’achèvement

Chaque nouveau titre sur la série Fantastic Beasts est comme “Un nouveau développement rend encore plus fou que nous prétendons terminer cette série” – Jenny Nicholson (@JennyENicholson) 7 novembre 2020

La nouvelle du départ de Depp a ravivé le doute parmi certains fans que la franchise Fantastic Beasts serait finie du tout. Après la performance médiocre au box-office du deuxième opus, certains pensaient qu’il n’y avait aucun moyen pour les studios de faire les cinq films prévus.

Mort hors écran

Ah oui, inverser-Palpatine «D’une manière ou d’une autre, Grindelwald est mort. – The Hole Picture vote et vous devriez aussi (@Hole_Picture) 8 novembre 2020

Enfin, certains fans espéraient qu’au lieu de refondre le rôle, la série ignorerait d’une manière ou d’une autre le personnage de Depp pour les trois films restants. Aussi improbable que soit ce cours, il a fait rire certains fans sur les réseaux sociaux ce week-end.

